Pour la troisième année consécutive, l’Alliance française de Toronto (AFT) organisait, en collaboration avec Oasis Centre des femmes, la projection d’un film dans son théâtre de Spadina, suivie d’une discussion avec trois panélistes. L’objectif est de marquer la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.

Pour ce 21 novembre, la directrice artistique de l’AFT, Cynthia-Laure Etom, a jeté son dévolu sur le film Dalva de la réalisatrice belge Emmanuelle Nicot, qui retrace la vie (ou plutôt la non-vie) d’une enfant de 12 ans qui a subi des abus de la part de son père dans une sorte de consentement candide.

Un film sobre, parfois dur à regarder, sur l’identité, l’emprise et le chemin de croix à traverser afin de retrouver un semblant de vie normale.

Du cinéma à la prise de conscience

«Pour moi, la projection et le panel ne sont pas simplement des rendez-vous culturels organisés à l’occasion d’une journée internationale. Ils représentent une occasion de susciter des prises de conscience, de faire entendre des voix, de favoriser le dialogue et de contribuer, à notre échelle, à une réflexion collective sur des enjeux qui nous concernent toutes et tous», affirme Cynthia-Laure Etom au micro de l-express.ca.

Même son de cloche de la part de Raphaëlle Delaunay, directrice générale de l’AFT.