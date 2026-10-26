Protection du patrimoine: portraits de huit femmes engagées

Après le Luxembourg, Paris, l’Arabie Saoudite, le Koweït et le Bahreïn, l’exposition Portraits de femmes – Au-delà des pierres a posé ses valises – ou plutôt ses photographies – à l’Alliance française (AFT) de Toronto le 22 octobre, et ce pour deux petites semaines.

Initié par la fondation Alliance internationale pour la protection du patrimoine (ALIPH), l’exposition vise à braquer les projecteurs, à travers 29 photographies, sur le travail de huit femmes engagées, parfois au péril de leur vie, dans la sauvegarde du patrimoine culturel dans six pays, à savoir le Maroc, la Mauritanie, le Liban, l’Afghanistan, la Géorgie et l’Irak.

Rendre hommage à femme-courage

Qu’elles soient archéologues, conservatrices, restauratrices, architectes ou artisanes, les femmes sur les photographies exposées ont pour vocation de protéger le patrimoine de leurs pays respectifs ou de leur pays de cœur.

«Derrière les monuments et le patrimoine, il y a des personnes qui mettent parfois leurs vies en danger pour protéger ce patrimoine, et, à travers cette exposition, on a voulu célébrer leur courage et féliciter ces formidables personnes», livre à l-express.ca Sandra Bialystock, directrice de la communication et partenariats chez ALIPH.

Une première à Toronto et au Canada

Par ailleurs, le choix du temps et du lieu pour accueillir l’exposition ne doit rien au hasard, comme l’explique Cynthia-Laure Etom, directrice culturelle de l’AFT: «C’est le mois de l’histoire des femmes au Canada.»