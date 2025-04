Muybridge, premier à photographier le mouvement

Muybridge injustement oublié

Delisle tire le portrait d’un pionnier du cinéma, injustement oublié par l’histoire.

Edward James Muggeridge, alias Eadweard Muybridge, révolutionne la capture des mouvements invisibles à l’œil nu.

Aidé par Amasa Leland Stanford, puissant homme d’affaires et politicien de la Californie, il réussit à capturer la course d’un cheval en une série de photos, marquant ainsi l’histoire de la photo et préparant l’avènement du cinéma.

Les frères Lumière, Thomas Edison…

Cette bande dessinée de 200 pages relate brièvement l’histoire familiale de l’artiste/scientifique. Le travail de recherche s’attarde plutôt à mettre à l’honneur les figures clefs proches du photographe.

On voit Muybridge interagir, entre autres, avec Louis et Auguste Lumière, Georges Méliès, Louis Daguerre et Thomas Edison, avant de devenir rapidement un des plus célèbres photographes de son époque.