Des paysages canadiens transformés par la photographe Martine Côté

Un procédé d’impression au cœur de l’œuvre

Martine Côté imprime elle-même ses photographies pour avoir un contrôle total sur son art. Elle fait venir son papier d’impression de New York, Toronto, ou encore Montréal, afin de revêtir ses œuvres de textures variées.

Le procédé d’impression utilisée par l’artiste, le Tricolour Gum Over Palladium, est primordial pour obtenir le résultat désiré: des pigments purs associés à de la lumière intense donnant à l’œuvre son rendu unique.

«Dans mes œuvres, la photographie va de pair avec le choix artistique d’impression.»

Entre réel et imaginaire

La photographe représente le réel, mais, comme elle le déclare elle-même, le lieu est un élément secondaire de sa photographie: «Dans ma façon de faire la photo, le monde créé représente l’émotion du moment, je représente l’énergie du lieu davantage que le lieu lui-même.»

Les paysages floutés de ses photographies laissent toujours apparaître l’horizon, fabriquant une continuité entre ses œuvres. Filées évoque l’étendue de la lumière et du temps. «Ça m’a fait penser aux étoiles filantes, éphémères et spontanées.»

On perçoit une évolution dans ses œuvres, qui deviennent de plus en plus abstraites: «Je vais vers la simplicité. Je souhaite représenter le plus grand dépouillement pour favoriser la contemplation.»