L’événement qui a lancé une révolution pour la photographie

On a eu cette semaine plusieurs occasions de revoir l’image du citoyen anonyme bloquant une caravane de chars d’assaut, il y a 30 ans. On souligne moins souvent que cette image était le signe avant-coureur du nouvel âge numérique pour la photographie.

C’était en effet le premier «scoop» journalistique envoyé électroniquement aux médias de la planète entière.

Par ligne téléphonique

«Les photographes envoient des images par les lignes téléphoniques», expliquait deux semaines plus tard le magazine de vulgarisation The New Scientist — c’était à ce point nouveau qu’il fallait repartir de la base pour les lecteurs.