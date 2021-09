«Sortir des sentiers battus» au ROM: l’histoire méconnue de la photo

« Ces juxtapositions nous aident à percevoir la photographie en tant que phénomène mondial guidé par des ambitions et des intérêts communs », raconte Phillip Prodger, le commissaire de l’exposition.

L’organisation chronologique de l’exposition permet au visiteur de bien saisir l’histoire de la photographie. Ainsi, des premiers appareils photo aux photos couleurs, en passant par les collages et les superpositions de négatifs, on découvre l’évolution technique de cet art.

Mais c’est aussi la créativité qui est au coeur de l’exposition. On comprend comment les artistes se sont approprié le progrès technique pour présenter leurs objets et sujets sous différents angles.

Sortir des sentiers battus est organisée par Curatorial Exhibitions et réunit des épreuves et tirages de la collection privée Solander et des œuvres choisies de la collection du ROM.

Des œuvres inédites et peu connues sont exposées pour la première fois. La photographie nous apparaît ainsi comme un art riche et divers, pratiqué par des artistes plus ou moins connus, mais tous influents.