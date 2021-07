Les tableaux mouvementés de Denyse Thomasos au Musée McMichael

Les tableaux épiques de Denyse Thomasos, une artiste née à Trinidad et qui a grandi à Toronto, sont à l’honneur dans une exposition au Musée McMichael.

Le Musée McMichael est maintenant ouvert et des billets chronométrés sont disponibles en ligne.

Denyse Thomasos a étudié à l’Université de Toronto

L’art de Denyse Thomasos utilise les techniques de l’abstraction. Mais en même temps, il évoque la figure humaine en incorporant des structures qui rappellent les bateaux, tombes, cavernes et bâtiments… Ce sont autant de contenants pour nos corps.

Elle arrive au Canada à l’âge de six ans. Fait un bac à l’Université de Toronto à Mississauga. Puis une maîtrise à l’Université Yale dans le Connecticut. Et devient professeure à l’Université Rutgers au New Jersey.

Elle expose ses œuvres dans des galeries à Toronto et à New York et reçoit des bourses du Conseil des Arts du Canada et des fondations Guggenheim et Pew aux États-Unis. Nous la perdons trop tôt en 2012 lorsqu’elle est dans la quarantaine.