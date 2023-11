Le rire de Boucar Diouf chasse les énergies négatives

La blonde de Boucar Diouf

La parlure québécoise a souvent fait rire Boucar Diouf. On n’a qu’à penser aux pets-de-sœur, aux crottes de fromages et au grand-père dans le sirop d’érable. Et que dire de cette remarque entendue dans un bar: «Check pas les foufounes de ma pitoune. A fait sa poupoune, mais elle est pas guidoune.»

Ou encore: «Ché pas youskalé. Pis a m’a pas dit youskava.» Ça pourrait bien être de l’arabe, du russe ou de l’ukrainien.

La première fois que la blonde de Boucar l’a invité à souper, elle lui a dit que ce serait un plat typiquement québécois. «Ça s’appelle du pâté chinois et c’est fait avec du blé d’Inde.» Il s’est demandé si elle était nulle en cuisine ou vraiment poche en géographie.

Au sujet de ce mets, Diouf trouve la recette on ne peut plus discriminatoire: «le blanc trône en haut, le jaune est au milieu et le brun se trouve en bas. Le ketchup, qui est rouge, on le met en réserve, à côté.»

Proverbes québécois et africains

On n’a qu’à se comparer pour se mettre à rigoler. À preuve quelques expressions et proverbes québécois avec leurs équivalents africains.