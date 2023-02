Combien coûte votre pâté chinois?

Elle explique qu’il va y «avoir des centres de distribution, et ensuite des aliments envoyés et renvoyés à des épiceries. Plus on est dans des endroits en périphérie, plus on va parfois avoir des prix plus élevés.»

La distance et le transport peuvent en effet peser dans la balance, «surtout quand l’essence est plus chère», renchérit Sylvain Charlebois.

Pourtant, il serait pourrait logique de croire qu’en Alberta, où se concentre une grande partie des élevages bovins au pays, le bœuf serait moins cher. Or, il n’en est rien. «Ce n’est pas parce qu’on a un produit local que c’est cela qu’on mange», clarifie Sarah Berger Richardson.

L’experte prend l’exemple de la viande et des fermes d’élevage. «Il y a très peu d’abattoirs pour l’abattage et la transformation. Ce qui arrive, c’est que les animaux vont faire des longues distances pour se retrouver dans un abattoir dans une autre province.»

«L’abattoir va mélanger beaucoup de choses ensemble. Donc la viande hachée, on ne sait plus si c’est de la viande qui vient de vaches du Manitoba ou du Québec ou d’ailleurs», poursuit-elle. Cette viande est ensuite envoyée dans un centre de distribution, avant d’arriver à l’épicerie.