Le Monde de l’amour : le retour de Tamsir Seck

Tamsir Seck promet un premier album depuis plusieurs années. Le griot sénégalais établi à Toronto a enfin tenu parole. Samedi 24 octobre, au Small World Music Centre, il a dévoilé quatre titres de son projet musical Le Monde de l’amour, entouré de son nouveau groupe, le Taku Band.

En août 2008, l-express.ca présentait ce «passeur culturel» originaire de Thiès. Il préparait alors, avec son groupe Afro Acoustique, un disque intitulé Special Guest Tamsir Seck From Senegal, qui n’a jamais vu le jour sous cette forme.

Entre-temps, l’artiste a multiplié les spectacles, notamment dans les écoles de l’Ontario et du Québec. C’est là qu’est venu le déclic. «J’ai vu qu’il était temps de me lancer en solo», confie-t-il à l-express.ca.

Le projet a vu le jour grâce au Conseil des arts de l’Ontario et à l’organisme Afrique Nouvelle Musique. «Le chemin a été long, mais au bout du tunnel, il y a la lumière», résume l’artiste, arrivé au Canada en 2003 pour rejoindre la compagnie Ballet Créole.

Sur scène, il a expliqué le nom du groupe: Taku, en wolof, signifie «on est ensemble». «Et quand on est ensemble, on est plus forts», a-t-il lancé au public.