Première pelletée de terre symbolique pour le futur Théâtre français de Toronto

C’est un moment charnière pour la scène culturelle de la Ville Reine. La cérémonie officielle de la première pelletée de terre du nouveau bâtiment du Théâtre français de Toronto (TfT) s’est déroulée le vendredi 31 juillet sur le site du 1111 avenue Danforth.

Ce développement majeur a été célébré par la mairesse Olivia Chow, la conseillère municipale Paula Fletcher, des dirigeants du TfT ainsi que le constructeur immobilier Woodbourne Investement, partenaire du projet.

Après 59 ans d’existence et de nombreuses années passées à présenter ses saisons théâtrales dans des espaces loués ou temporaires, l’institution francophone franchit enfin l’étape décisive vers son propre «pignon sur rue».

Situé sur l’avenue Danforth, à quelques pas seulement de la station de métro Donlands, ce complexe sur mesure proposera une salle moderne adaptée à un public, tant adulte que scolaire, en pleine croissance.

Il s’inscrira au cœur d’un projet communautaire d’envergure combinant logements abordables, commerces de proximité et accès direct aux transports en commun.