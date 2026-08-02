Première pelletée de terre symbolique pour le futur Théâtre français de Toronto

Théâtre français de Toronto, TfT
Pelletées de terre symboliques du projet de construction du Théâtre français de Toronto. Photos: Julien Kopferschmitt, l-express.ca
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Publié 02/08/2026 par Julien Kopferschmitt

C’est un moment charnière pour la scène culturelle de la Ville Reine. La cérémonie officielle de la première pelletée de terre du nouveau bâtiment du Théâtre français de Toronto (TfT) s’est déroulée le vendredi 31 juillet sur le site du 1111 avenue Danforth.

Ce développement majeur a été célébré par la mairesse Olivia Chow, la conseillère municipale Paula Fletcher, des dirigeants du TfT ainsi que le constructeur immobilier Woodbourne Investement, partenaire du projet.

Après 59 ans d’existence et de nombreuses années passées à présenter ses saisons théâtrales dans des espaces loués ou temporaires, l’institution francophone franchit enfin l’étape décisive vers son propre «pignon sur rue».

Situé sur l’avenue Danforth, à quelques pas seulement de la station de métro Donlands, ce complexe sur mesure proposera une salle moderne adaptée à un public, tant adulte que scolaire, en pleine croissance.

Il s’inscrira au cœur d’un projet communautaire d’envergure combinant logements abordables, commerces de proximité et accès direct aux transports en commun.

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Karina Ricard (directrice artistique du TfT) à gauche, suivi de Nick Macrae (Woodbourne Investement), Olivia Chow (Maire de Toronto) et Ghislain Caron (directeur exécutif du TfT). Photo: Julien Kopferschmitt
Karina Ricard (directrice artistique du TfT), Nick Macrae (Woodbourne Investement), Olivia Chow (mairesse de Toronto) et Ghislain Caron (directeur administratif du TfT).
Théâtre français de Toronto, TfT
La nouvelle salle du TfT sera située au rez-de-chaussée du 1111 avenue Danforth, un édifice construit par Woodbourne Investement. Photo: courtoisie

Une vision inclusive au cœur de la Ville Reine

Olivia Chow s’est réjouie de la concrétisation de cet espace intégrant vitalité culturelle et développement urbain.

«En ajoutant de la vitalité à la rue et en accueillant les voisins avec une programmation variée, nous construisons une communauté complète», a déclaré la mairesse. «Quand les portes s’ouvriront, venez voir un spectacle sur scène. Nous construisons ensemble une ville abordable, agréable et sécuritaire

Interrogée à notre micro sur la portée du bilinguisme et de la diversité culturelle pour la métropole, la mairesse a tenu à recadrer l’importance primordiale de la langue française dans le paysage canadien.

«Ce n’est pas qu’une question de diversité culturelle: l’anglais et le français, c’est ce que nous sommes. Nous sommes un pays bilingue. Avoir une maison permanente pour le théâtre français au cœur de Toronto, c’est enfin le moment. C’est un rêve qui se réalise pour la communauté francophone et pour tous les Torontois

Théâtre français de Toronto, TfT
La mairesse Olivia Chow.
Théâtre français de Toronto, TfT
La conseillère municipale Paula Fletcher.

Un projet de quartier porté par la diplomatie municipale

Ce projet d’infrastructure n’aurait pu voir le jour sans le soutien de la conseillère municipale du secteur, Paula Fletcher.

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Dans la foulée du gouvernement fédéral (le ministre Marc Miller de Patrimoine canadien) qui a promis le 15 mai la moitié du montage financier de près de 10 millions $, le Conseil municipal de Toronto a voté le 26 juin une garantie de prêt de 3 millions $, jugée indispensable pour assurer la certitude financière du chantier.

Rappelant l’écosystème francophone déjà bien présent dans le quartier Danforth, avec l’école secondaire Michelle-O’Bonsawin, l’école élémentaire La Mosaïque et le centre de garde Le Petit Chaperon Rouge, Paula Fletcher a salué le travail collectif des acteurs publics et privés.

«Quand nous pouvons faire quelque chose de différent et d’ambitieux pour la construction d’une ville, il faut saisir notre chance», a souligné l’élue municipale du secteur. «C’est l’un des projets les plus excitants sur le Danforth depuis très longtemps. Je vais d’ailleurs étudier un peu mon français pour être là le soir de l’ouverture!»

Le projet s’appuie sur une alliance multipartite innovante réunissant le promoteur immobilier Woodbourne, l’organisme à but non lucratif Neighbours Community Homes (spécialisé dans le logement abordable), la firme KPMB Architectes et les experts en design théâtral Charcoalblue

L'organisme Neighbours. Photo: Julien Kopferschmitt
Les gens de l’organisme Neighbours Community Homes.

Un accomplissement collectif et un héritage durable

La directrice artistique Karine Ricard et le directeur administratif Ghislain Caron ont tenu à rendre hommage aux générations d’artistes, de gestionnaires, de donateurs et de bénévoles qui ont entretenu cette ambition depuis près de six décennies.

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«Ce moment est le fruit d’un rêve porté depuis plusieurs décennies. C’est aujourd’hui à la génération actuelle que revient l’honneur, et la responsabilité de mener ce rêve jusqu’à sa réalisation. Mais elle n’oublie pas toutes celles et tous ceux qui, avant elle, ont œuvré pour que ce jour puisse arriver

Karine Ricard a également souligné l’impact pour la communauté créative. «C’est un accomplissement historique», confie-t-elle à l-express.ca. «C’est la possibilité de léguer un héritage fort à la francophonie torontoise et à la communauté artistique. Nous venons ajouter une réelle valeur culturelle à ce quartier.»

Ghislain Caron (directeur exécutif du TfT) et Karine Ricard (directrice artistique et co-directrice exécutive du TfT) en plein discours. Photo: Julien Kopferschmitt
Ghislain Caron et Karine Ricard.

Une salle multidisciplinaire et ouverte à tous

Le futur théâtre ne servira pas uniquement aux productions du TfT. Conçu comme une infrastructure partagée, l’espace disposera de sa propre gestion et accueillera d’autres organismes francophones, ainsi qu’une grande variété de disciplines et de genres artistiques.

Par ailleurs, fidèle à sa tradition d’accessibilité pour le public anglophone ou allophone, l’institution continuera de proposer des sous-titres en anglais et des technologies adaptées (comme des lunettes intelligentes) pour l’ensemble des représentations.

théâtre français de Toronto
Le TfT privilégie le concept de «boîte noire» polyvalente. Illustration: KPMB

Le début d’un grand soutien communautaire

Cette cérémonie marque le coup d’envoi des travaux de terrassement. Mais l’équipe du TFT rappelle que le parcours ne fait que commencer.

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Pour finaliser le projet et équiper la salle, une grande campagne de financement populaire sera prochainement lancée auprès des amoureux du théâtre et des défenseurs de la langue française.

Les acteurs de la communauté franco-ontarienne ont désormais les yeux rivés sur les prochaines étapes de la construction de ce nouvel écrin culturel qui façonnera le visage de Toronto pour les décennies à venir.

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