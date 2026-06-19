La Ville de Toronto devrait aider le Théâtre français de Toronto à acquérir sa propre salle, maintenant que le gouvernement fédéral promet la moitié du financement.

Le Comité consultatif de la Ville sur les affaires francophones a adopté une résolution en ce sens, lors de sa réunion du jeudi 18 juin, la dernière de son mandat actuel avant les élections du 26 octobre.

Le TfT a reçu le 15 mai une promesse de 4,725 millions $ de Patrimoine canadien, mais il a besoin du double de cette somme pour convaincre un développeur immobilier de lui construire une salle au rez-de-chaussée de son projet dans le secteur de l’avenue Danforth.

La conseillère municipale Alejandra Bravo, qui co-préside le Comité avec Christine Michaud, l’une des huit personnes choisies par la Ville pour représenter la communauté, a indiqué que des discussions sont déjà entamées entre le TfT, des élus et des fonctionnaires municipaux. Le TfT a aussi approché le gouvernement provincial et d’autres bailleurs de fonds.

Retour de Toronto à l’AFMO

Par ailleurs, on a confirmé qu’à l’instigation du Comité, des démarches pourraient bientôt mener au retour de la Ville de Toronto au sein de l’Association francophone des municipalités de l’Ontario (AFMO).