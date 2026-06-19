La Ville de Toronto devrait aider le Théâtre français

Comité consultatif sur les affaires francophones de la Ville de Toronto
La réunion du 18 juin du Comité consultatif sur les affaires francophones de la Ville de Toronto. Photos: capture d'écran
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Publié 19/06/2026 par François Bergeron

La Ville de Toronto devrait aider le Théâtre français de Toronto à acquérir sa propre salle, maintenant que le gouvernement fédéral promet la moitié du financement.

Le Comité consultatif de la Ville sur les affaires francophones a adopté une résolution en ce sens, lors de sa réunion du jeudi 18 juin, la dernière de son mandat actuel avant les élections du 26 octobre.

Le TfT a reçu le 15 mai une promesse de 4,725 millions $ de Patrimoine canadien, mais il a besoin du double de cette somme pour convaincre un développeur immobilier de lui construire une salle au rez-de-chaussée de son projet dans le secteur de l’avenue Danforth.

La conseillère municipale Alejandra Bravo, qui co-préside le Comité avec Christine Michaud, l’une des huit personnes choisies par la Ville pour représenter la communauté, a indiqué que des discussions sont déjà entamées entre le TfT, des élus et des fonctionnaires municipaux. Le TfT a aussi approché le gouvernement provincial et d’autres bailleurs de fonds.

Comité consultatif sur les affaires francophones de la Ville de Toronto
Les quatre membres du Comité consultatif sur les affaires francophones de la Ville de Toronto qui ont participé à sa réunion du 18 juin: Christine Michaud, Hélène Grégoire, Amikley Fontaine et Maréva Cestor.

Retour de Toronto à l’AFMO

Par ailleurs, on a confirmé qu’à l’instigation du Comité, des démarches pourraient bientôt mener au retour de la Ville de Toronto au sein de l’Association francophone des municipalités de l’Ontario (AFMO).

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Dès 2027, des élus (la co-présidente du Comité franco?) et quelques membres du personnel de la Ville participeraient formellement aux activités de l’AFMO.

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Alejandra Bravo.

Bilan positif

Le Comité consultatif sur les affaires francophones a aussi voté une résolution invitant les prochains élus municipaux à le reconduire en 2027. Comme tous les comités consultatifs, le comité franco est dissous à la fin du mandat du Conseil municipal et reconstitué par la nouvelle administration.

Alejandra Bravo estime que ce groupe s’est réuni plus souvent et a travaillé plus fort que les autres avant lui.

Le Comité a notamment amené le département du Développement économique et de la culture à examiner ses pratiques en matière de services en français, notamment certains services provinciaux qui ont été dévolus à l’administration municipale.

On est 77 000

L’audition de hauts fonctionnaires municipaux, ce 18 juin, a permis d’apprendre que le français est «exigé ou un atout» pour 827 postes au sein de la fonction publique municipale.

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Selon l’analyse du recensement fédéral réalisée par les services municipaux, la Ville de Toronto compte environ 77 000 citoyens dont la langue maternelle est le français, soit 2,8% de la population. Le français est la 10e langue maternelle en importance recensée à Toronto, mais la 16e parlée à la maison.

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Marilyn Nickel, directrice du département du développement économique et de la culture de la Ville de Toronto.

Pont entre la Ville et les organismes

Il a aussi invité plusieurs représentants d’organisations et d’institutions franco-torontoises ou franco-ontariennes à présenter leurs services au Comité et, par ricochet, aux élus et hauts fonctionnaires de la Ville. Le Comité a ainsi reçu le Centre francophone du Grand Toronto, le Commissariat aux services en français de l’Ontario, la Fédération des gens d’affaires francophones de l’Ontario…

Ce 18 juin, on accordait une audience au Bureau du Québec à Toronto. Son attachée à la francophonie et aux affaires publiques, Priscillia Andrieu, y a présenté divers programmes d’aide à la francophonie hors Québec dont l’administration municipale pourrait profiter.

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Priscillia Andrieu.

Succès auprès des musées

L’heure étant au bilan de fin de mandat, le Comité s’est aussi félicité de son succès à inciter la Ville à améliorer l’information en français dans ses dix musées, en collaboration avec la Société d’histoire de Toronto.

«Mais il reste encore beaucoup de travail à faire», a reconnu Christine Michaud, au sujet de tous les autres dossiers.

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Seulement quatre des huit membres issus de la communauté ont participé, en personne, à cette dernière réunion: Christine Michaud, Hélène Grégoire, Maréva Cestor et Amikley Fontaine. Hela Zahar, José Bertrand, Carlo Charles et Liben Gebremikael n’y étaient pas, même en ligne.

Auteurs

  • François Bergeron

    Rédacteur en chef de l-express.ca. Plus de 40 ans d'expérience en journalisme et en édition de médias papier et numériques, en français et en anglais. Formation en sciences-politiques. Intéressé à toute l'actualité et aux grands enjeux modernes.

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