Réunion «économique» du Comité franco de la Ville de Toronto

On a jasé économie et entrepreneuriat à la réunion de ce mercredi 19 novembre du Comité consultatif de la Ville de Toronto sur les affaires francophones, la sixième de l’actuel mandat du Conseil municipal.

La présidente, l’élue Alejandra Bravo, et les quatre membres de la communauté présents (trois étaient absents et un a disparu peu après le début) ont entendu des présentations d’Impact ON, de la Fédération des gens d’affaires francophones de l’Ontario (FGA), et de la Société économique de l’Ontario (SÉO).

Les représentants de ces organismes provinciaux ont exprimé leur volonté de travailler avec la Ville, notamment avec son Small Business Enterprise Centre, ses 83 BIA (Business Improvement Association) de quartiers, ainsi que sa Division des achats.

Et réciproquement, les hauts fonctionnaires de la Ville se sont dits disponibles en tout temps pour discuter avec eux afin d’aider les entrepreneurs – notamment immigrants récents – à comprendre l’organigramme municipal et accéder à ses services.