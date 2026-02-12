Le Comité francophone de la Ville veut un rapport de progrès

comité francophone
La réunion du 12 février du Comité consultatif de la Ville de Toronto sur les affaires francophones. Cinq des huit membres de la communauté y ont participé: Christine Michaud, Hélène Grégoire, Mareva Cestor, Hela Zahar et Amikley Fontaine. Photo: capture d'écran
Publié 12/02/2026 par François Bergeron

Le Comité consultatif de la Ville de Toronto sur les affaires francophones demande au gestionnaire du Développement économique et culturel de lui présenter en juin un rapport sur les progrès accomplis suite à ses recommandations depuis ses sept dernières réunions.

Une motion en ce sens a été adoptée lors de la réunion du 12 février du Comité – la septième de son mandat qui a débuté en décembre 2023.

Inventaire des services

En 2024, le Comité avait demandé à la Ville de dresser la liste des services provinciaux qui ont été transférés à la municipalité ces dernières années.

Le Comité de huit membres de la communauté, choisis par la Ville, estime que ces services sont toujours censés être soumis à la Loi sur les services en français de l’Ontario, même si celle-ci ne s’applique pas aux municipalités.

Cette liste des services municipaux figurerait donc en bonne place dans le rapport demandé pour la huitième réunion de juin – la dernière avant la dissolution du Comité avant les élections municipales.

Selon la vice-présidente du Comité, Christine Michaud, «cet inventaire représente une première étape vers l’établissement d’une stratégie pour assurer au plus grand nombre l’accès à des services en français de la Ville».

Comité consultatif des affaires francophones de la Ville de Toronto
Christine Michaud, vice-présidente du Comité franco de la Ville. Photo: archives l-express.ca

Les francos bien positionnés

Le 12 février, les membres du comité francophone se sont aussi penchés sur le marché de l’emploi pour les francophones de Toronto, avec la cheffe de la recherche et de l’analyse des données du Développement économique et culturel, Aleksandra Allen.

comité francophone
Aleksandra Allen.

Selon elle, les résultats du recensement de 2021 indiquent que les francophones sont relativement «bien positionnés» dans des secteurs dynamiques comme les services professionnels et techniques (16,6%), le secteur de l’éducation (14,9%), et la finance et l’assurance (13,9%). La santé, l’administration publique, le commerce et le secteur culturel emploient également de nombreux francophones.

Diversification

«La métropole elle-même», souligne-t-elle, «offre un profil économique très diversifié, ce qui utile pour résister aux difficultés et imprévus.»

Le monde de la finance et de l’assurance (18% du PIB de la ville), le secteur public et de la santé (18%), l’immobilier et le logement (15%), ainsi que le domaine des services professionnels et techniques (12%) sont les plus importants.

Comité consultatif francophone de la Ville de Toronto
La conseillère municipale Alejandra Bravo, présidente du Comité consultatif francophone de la Ville de Toronto, assistée de fonctionnaires du bureau du greffier de la Ville. Photo: archives l-express.ca

Par ailleurs, la présidente du Comité, la conseillère municipale Alejandra Bravo, attend une réponse de l’AFMO, l’Association francophone des municipalités de l’Ontario, dans le cadre de ses démarches visant à ce  que Toronto en redevienne membre.

