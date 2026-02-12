Le Comité francophone de la Ville veut un rapport de progrès

Le Comité consultatif de la Ville de Toronto sur les affaires francophones demande au gestionnaire du Développement économique et culturel de lui présenter en juin un rapport sur les progrès accomplis suite à ses recommandations depuis ses sept dernières réunions.

Une motion en ce sens a été adoptée lors de la réunion du 12 février du Comité – la septième de son mandat qui a débuté en décembre 2023.

Inventaire des services

En 2024, le Comité avait demandé à la Ville de dresser la liste des services provinciaux qui ont été transférés à la municipalité ces dernières années.

Le Comité de huit membres de la communauté, choisis par la Ville, estime que ces services sont toujours censés être soumis à la Loi sur les services en français de l’Ontario, même si celle-ci ne s’applique pas aux municipalités.