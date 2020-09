Le défi d’Erin O’Toole: un Parti conservateur mieux réparti géographiquement

Politologue à l’Université de Saskatchewan, Joseph Garcea soulève une similarité importante entre ces deux provinces que sont l’Alberta et la Saskatchewan. «Elles ne veulent pas juste un changement de politique, elles veulent un changement de régime.» Selon lui, ces deux provinces veulent rayer les Libéraux de la carte et accueillir à bras ouverts les Conservateurs afin qu’ils redéfinissent le fédéralisme en leur faveur, notamment à travers la péréquation.

Aussi, plusieurs des politologues approchés soulignent l’importance du soutien du premier ministre albertain Jason Kenney dans la victoire d’O’Toole sur Peter MacKay.

Opération charme: l’Ontario

Pour l’Ontarien Peter Graefe, le discours conservateur qui s’organise autour du libre-échange depuis la fin des années Harper est plutôt déconnecté de la réalité ontarienne.

Graefe entrevoit désormais une incursion possible du parti en Ontario. Pour y arriver, explique-t-il, le parti doit adopter une stratégie plus agressive face aux défis environnementaux et climatiques, et proposer des infrastructures publiques, comme les transports en commun ou des investissements sociaux, pour aider à la conciliation travail-famille, par exemple.

Il rappelle qu’une vidéo d’Erin O’Toole en l’honneur de la Fête du travail 2020, sensible aux défis actuels dans le secteur manufacturier, présente un discours plus apte à attirer les votes dans la région de Toronto où se trouvent plusieurs emplois dans ce secteur.