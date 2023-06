Le cacao, source de colonisation outrancière de l’Afrique

Lors de la Journée mondiale du cacao et du chocolat, célébrée chaque année le 1er octobre par les grands consommateurs et les empires financiers de la graine, les planteurs sont et demeurent toujours les tristes oubliés.

Manga conclut en ces termes: «Pour moi, comme pour tout esprit raisonnable, il est évident que depuis son entrée à la cour royale de France, en 1615, la culture du cacao est devenue la bannière d’un sinistre prolongement de l’esclavage, de l’oppression économique, de la conquête alimentaire et de la colonisation outrancière du continent africain.»

Écologie et biodiversité

En 2022, l’auteur a soutenu une thèse sur «Le colonialisme vert en Afrique» à l’Université de Yaoundé.

Il se considère écopoète, défenseur d’une écriture en faveur de l’écologie et de la biodiversité. Notons que l’empreinte carbone d’un kilogramme de chocolat tourne autour de cinq kilogrammes d’équivalent CO2.