Le bleuet: un petit fruit aux grandes vertus

C’est une espèce indigène d’Amérique du Nord, alors que la myrtille, son cousin qui lui ressemble tant, pousse en Europe et en Asie. La plante pousse surtout dans les montagnes et les bois[1], là où le climat est frais et le sol acide. À part son grand besoin en eau, le bleuet est une plante très résistante qui peut survivre dans des conditions pas toujours idéales[2].

Les Premières Nations



En 1615, Samuel de Champlain, en route pour le lac Huron en compagnie de ses alliés autochtones, a observé une grande quantité de bleuets le long de la rivière Outaouais. Il aurait dit:

«Il est vrai qu’il semble que Dieu a voulu donner à ces terres affreuses et désertes quelque chose en sa raison pour servir de rafraîchissement à l’homme, et aux habitants de ces lieux. Car je vous assure qu’il se trouve le long des rivières si grande quantité de bleuets qui est un petit fruit fort bon à manger et force framboises et autres petits fruits, et en telle quantité que c’est merveille.»[3]

Présente depuis des millénaires sur la côte est de l’Amérique du Nord, la petite baie sauvage faisait les délices des Autochtones. En plus d’en réaliser une teinture pour leurs vêtements et leur visage, les Amérindiens la mangeaient fraîche ou écrasée comme assaisonnement sur la viande ou dans leurs soupes et ragoûts.