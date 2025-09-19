Le 50ᵉ anniversaire du drapeau franco-ontarien à Radio-Canada et TFO

drapeau franco-ontarien, Jour des Franco-Ontariens
Le drapeau franco-ontarien au mat protocolaire de l'Assemblée législative de l'Ontario. Photo: AFO sur Facebook
Publié 19/09/2025 par l-express.ca

Pour célébrer le 50ᵉ anniversaire du lever du drapeau franco-ontarien, ce jeudi 25 septembre, Radio-Canada offre une couverture spéciale multiplateforme, en direct de Sudbury et depuis plusieurs stations à travers la province.

«Ce 50ᵉ anniversaire est un moment fort pour toute la communauté franco-ontarienne. Radio-Canada est fière d’être présente au cœur des célébrations pour rendre hommage à ce symbole qui unit et inspire», souligne Yvan Cloutier, directeur régional de Radio-Canada en Ontario.

La programmation comprend:

La diffusion en direct sur la page web Radio-Canada/Nord de l’Ontario du lever du drapeau à Sudbury, des discours officiels et des prestations artistiques.

Des reportages sur le terrain pour saisir l’ambiance et les moments forts de la journée.

Une émission de radio spéciale en après-midi couvrant tout l’Ontario et Ottawa-Gatineau, suivie d’une couverture en direct du Téléjournal Ontario depuis Sudbury, diffusée à la télé et TOU.TV.

Un dossier spécial retraçant l’histoire, les luttes et les acquis liés au drapeau, ainsi qu’une réflexion sur les défis identitaires d’aujourd’hui.

Des témoignages de personnalités et d’experts du Nord de l’Ontario et d’ailleurs:

  • Donald Obonsawin, Yves Tassé et Norman Rainville, tous membres du groupe à l’origine du premier lever de drapeau;
  • Joanne Gervais, soeur du créateur Gaétan Gervais et gardienne du drapeau original;
  • Fabien Hébert, président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario;
  • les sociologues Simon Laflamme et Rachid Bagaoui de l’Université Laurentienne;
  • des voix de la relève et de la diversité comme Soraya Belkadi, étudiante internationale au Collège Boréal, et Dillon Orr, metteur en scène de la pièce humoristique Mourir de trop gueuler créée dans le cadre du 50e du drapeau.
drapeau franco-ontarien
Moment historique en 1975: Michel  Dupuis hisse le nouveau drapeau franco-ontarien à l’Université de Sudbury. Photo: archives Le Voyageur

TFO

TFO aussi souligne le 50e anniversaire du drapeau franco-ontarien avec un lancement et des contenus inédits.

La programmation inclut des productions originales, ​des ressources éducatives en ligne, ainsi qu’un événement de rentrée à la Place des Arts du Grand Sudbury, la ville d’origine de l’emblème, le mercredi 24 septembre à 17h30.

«Pour nous, c’est un moment historique et identitaire fort. Le drapeau, c’est plus qu’un symbole: il représente la fierté, la diversité et la résilience de toutes les communautés francophones en Ontario», a déclaré Xavier Brassard-Bédard, PDG de TFO.

La parole aux enfants

L’émission spéciale Raconte-moi donne la parole aux enfants, qui explorent la naissance et le parcours du drapeau franco-ontarien. Ce contenu met en lumière leur fierté de parler français et l’importance de ce symbole pour notre identité franco-ontarienne.

L’initiative se veut «un véritable album de famille» qui célèbre la persévérance de cette communauté au fil du temps.

Nouvelle chanson

TFO présente aussi Lève ton drapeau, une chanson pop-rock inédite écrite par l’artiste Josée Leblanc et composée par Rémy Perrin.

Lancée le 15 septembre, la chanson s’inspire des hymnes emblématiques de la communauté franco-ontarienne, Mon beau drapeau et Notre Place.

«J’espère que cette nouvelle sonorité pourra toucher un plus grand public, tout en restant fidèle à notre identité franco-ontarienne», a confié Josée Leblanc. Rémy Perrin ajoute avoir voulu «créer une musique qui reflète le dynamisme de la communauté franco-ontarienne d’aujourd’hui».

Boukili

L’application de lecture en français gratuite Boukili présente le livre numérique Notre drapeau a 50 ans! Voyage au cœur de l’Ontario.

Dans ce livre écrit et illustré par Éric Péladeau et narré par Pierre Beaudin, le drapeau prend la parole. Sur une quinzaine de pages, le drapeau invite les jeunes lecteurs à parcourir 12 régions de l’Ontario, avec un jeu de cherche et trouve où le drapeau est à découvrir, renforçant l’attachement à cet emblème.

En complément du livre, une fiche d’activités propose des astuces pour les parents et le personnel enseignant, ainsi que des activités éducatives et ludiques prêtes à l’emploi pour les jeunes apprenants.

IDÉLLO

Conçu pour les élèves de la 4e à la 8e année, un livre numérique d’IDELLO, Un drapeau, cinq décennies, est un outil pédagogique servant à explorer l’héritage franco-ontarien.

Accompagné d’un guide pédagogique, ce livre numérique plonge les jeunes dans l’histoire du drapeau à travers des textes variés, tels qu’une ligne de temps, des biographies et une bande dessinée, leur transmettant une connaissance essentielle de cet emblème, pilier de l’identité franco-ontarienne.

