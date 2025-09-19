Le 50ᵉ anniversaire du drapeau franco-ontarien à Radio-Canada et TFO

Pour célébrer le 50ᵉ anniversaire du lever du drapeau franco-ontarien, ce jeudi 25 septembre, Radio-Canada offre une couverture spéciale multiplateforme, en direct de Sudbury et depuis plusieurs stations à travers la province.

«Ce 50ᵉ anniversaire est un moment fort pour toute la communauté franco-ontarienne. Radio-Canada est fière d’être présente au cœur des célébrations pour rendre hommage à ce symbole qui unit et inspire», souligne Yvan Cloutier, directeur régional de Radio-Canada en Ontario.

La programmation comprend:

La diffusion en direct sur la page web Radio-Canada/Nord de l’Ontario du lever du drapeau à Sudbury, des discours officiels et des prestations artistiques.

Des reportages sur le terrain pour saisir l’ambiance et les moments forts de la journée.