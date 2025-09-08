Radio-Canada Ontario mise sur la culture pour sa nouvelle saison

Plus d’une centaine de personnes ont pris part, le 4 septembre dernier, au lancement en grande pompe de la nouvelle saison de Radio-Canada Ontario, qui s’est déroulé dans l’atrium Barbara Frum de la maison-mère à Toronto.

Au menu, animations, rencontres avec une brochette de journalistes et animateurs vedettes du réseau, surprises, musique et projection en avant-première du premier épisode de la quatrième saison de la série télé Stat. Cependant, pas beaucoup de changement, sinon une volonté affichée de miser davantage sur la culture et le numérique.

Beaucoup pariaient sur des changements notables dans la programmation de Radio-Canada Ontario pour cette nouvelle saison, surtout après l’entame récente d’une restructuration de son offre en région.

Il n’en est rien, car, comme l’explique à l-express.ca Nicolas Haddad, journaliste et animateur à la barre de l’émission matinale Y a pas deux matins pareils, ce programme s’inscrit plutôt dans la continuité qualitative.

«Est-ce que c’est l’année de la transformation? La réponse est non, c’est plutôt l’année où on continue à grandir avec ce qu’on fait déjà, mais en le faisant de mieux en mieux tout en essayant de faire grandir notre famille.»