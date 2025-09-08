Radio-Canada Ontario mise sur la culture pour sa nouvelle saison

Soirée de lancement de la nouvelle saison de Radio-Canada à Toronto le 4 septembre. Photos: Soufiane Chakkouche, l-express.ca
Publié 08/09/2025 par Soufiane Chakkouche

Plus d’une centaine de personnes ont pris part, le 4 septembre dernier, au lancement en grande pompe de la nouvelle saison de Radio-Canada Ontario, qui s’est déroulé dans l’atrium Barbara Frum de la maison-mère à Toronto.

Au menu, animations, rencontres avec une brochette de journalistes et animateurs vedettes du réseau, surprises, musique et projection en avant-première du premier épisode de la quatrième saison de la série télé Stat. Cependant, pas beaucoup de changement, sinon une volonté affichée de miser davantage sur la culture et le numérique.

Beaucoup pariaient sur des changements notables dans la programmation de Radio-Canada Ontario pour cette nouvelle saison, surtout après l’entame récente d’une restructuration de son offre en région.

Il n’en est rien, car, comme l’explique à l-express.ca Nicolas Haddad, journaliste et animateur à la barre de l’émission matinale Y a pas deux matins pareils, ce programme s’inscrit plutôt dans la continuité qualitative.

«Est-ce que c’est l’année de la transformation? La réponse est non, c’est plutôt l’année où on continue à grandir avec ce qu’on fait déjà, mais en le faisant de mieux en mieux tout en essayant de faire grandir notre famille.»

Radio-Canada
Nicolas Haddad.

Pas de nouvelles têtes

Même son de cloche du côté d’Yvan Cloutier, fraîchement nommé à la tête de la direction de Radio-Canada Ontario.

«À Toronto, on a déjà des valeurs sûres sur lesquelles on continue de compter, comme Nicolas Haddad qui est à sa cinquième saison à l’animation du matin.

On a aussi Gabrielle Sabourin qui a une émission culturelle très appréciée sur l’ensemble de l’Ontario.

On a également des valeurs sûres au Téléjournal avec Mathieu Simard et Sébastien St-François qui sont toujours en place.»

Radio-Canada
Les animateurs Nicolas Haddad, Gabrielle Sabourin, Charles Le Bourgeois, Marjorie April et Katia St.Jean.

Miser «plus que jamais» sur la culture

Toutefois, si l’équipe dirigeante semble s’appuyer sur ses acquis, elle compte accorder plus de place à la culture franco-ontarienne.

«Parmi nos priorités, on mise cette année, plus que jamais, sur la couverture culturelle. On a créé un bureau culturel ici à Toronto avec un groupe de personnes qui vont être dédiées exclusivement à la couverture de la culture. C’est cette même équipe qui fait des émissions spéciales pour le Tiff et qui sont diffusées dans l’ensemble du pays», confie Yvan Cloutier.

«L’idée derrière un tel bureau est de réunir notre expertise culturelle et la mettre au service de la communauté pour parler de la culture qui la touche, et cela sur toutes nos plateformes, y compris le numérique, qui est désormais un incontournable en tant que clé de voûte pour aller à la rencontre de notre public.»

Pour rappel, le bureau culturel a été créé au printemps dernier, et ce sans tambour ni trompette.

«Les habitués de nos plateformes savent que, depuis plusieurs années, la culture occupe une place de choix dans nos programmes, mais souvent c’est éparpillé. Aujourd’hui, avec ce bureau culturel qui commence à prendre forme, on a envie d’offrir plus de culture, plus fréquemment et avec plus de diversité», complète madame culture de Radio-Canada Ontario, à savoir l’animatrice et journaliste Katia St Jean.

Radio-Canada
Yvan Cloutier.

Cap sur le numérique

L’autre évolution majeure réside dans une visibilité accrue sur les médias sociaux.

«Le changement notable est une présence plus marquée sur les réseaux sociaux. On est par exemple sur TikTok maintenant, c’est une nouveauté, mais qui se préparait tranquillement|, affirme Nicolas Haddad.

«On a également poussé quelques concepts pour la vidéo qu’on propose en onde, en passant par exemple en mode verticale avec un style de montage plus dynamique pour un format plus adapté à ce que consomment les gens sur les réseaux sociaux»

Reste à voir si ces changements feront grimper l’auditoire. À en croire Yvan Cloutier, «ces chiffres sont plutôt en croissance constante» à Toronto. D’où la stratégie de mettre les bouchées doubles sur le numérique.

