Langues officielles: les institutions fédérales doivent prévenir plutôt que guérir

Mais comme le souligne Liane Roy, dans le rapport du SCT, les capacités linguistiques des gestionnaires ne sont pas en cause. La section consacrée aux cadres supérieurs contient d’ailleurs certains des meilleurs résultats.

Michael Wernick était Greffier du Conseil privé, le plus haut fonctionnaire du Canada, de 2016 à 2018. Avant ce mandat, il a occupé plusieurs postes de direction au sein de la fonction publique, notamment celui de sous-ministre adjoint à Patrimoine canadien en 1996.

Celui-ci n’est «pas du tout» d’accord avec Mme Anand : «C’est une excuse politique. Ces gestionnaires, ces cadres supérieurs, ont beaucoup de responsabilités, d’imputabilité […]. Elle doit accepter sa responsabilité politique. De blâmer les fonctionnaires, c’est décevant.»

Il affirme que le vrai pouvoir de changer les choses réside au Conseil du Trésor et chez sa ministre. «C’est le centre de gestion, c’est l’employeur pour les négociations avec les syndicats, les politiques de ressources humaines et c’est là où émanent toutes les politiques de gestion financière, de l’informatique, de l’équité d’emploi et de langues officielles.»

Selon Julien Doris, c’est une responsabilité partagée entre les fonctionnaires et les cadres. «La prévention se fait beaucoup dans la co-construction. Donc il faut que les employés soient parties prenantes à la solution. […] La prévention doit [aussi] passer par la sensibilisation dès l’entrée dans la fonction publique.»