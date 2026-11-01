Lamara Papitashvili remporte le Prix littéraire Jeunesse de l’AAOF

L’Association des auteures et des auteurs de l’Ontario français (AAOF) vient de décerner son Prix littéraire Jeunesse 2026 à Lamara Papitashvili pour son titre Une terre, quatre visages.

Publié aux éditions David, Une terre, quatre visages raconte le déracinement, la quête identitaire, mais aussi l’espoir de quatre adolescents venus des quatre coins du monde pour s’installer au Canada.

Auteure polyglotte

Notre chroniqueur Paul-François Sylvestre a mentionné que «l’auteure a vécu en Géorgie, en Syrie, en Belgique, en Espagne, en Allemagne et au Canada. Cela lui a permis d’enrichir son imaginaire avec diverses influences culturelles.»

«Une Terre, quatre visages propose les récits entremêles de quatre nouveaux arrivants adolescents, chacun avec son propre passé, ses espoirs et ses blessures.»

La lauréate se verra attribuer une bourse de 2 000 $ alors que son éditeur recevra le montant de 1 000 $ en vue de promouvoir l’œuvre.

Les finalistes étaient Micheline Marchand pour Fuir le feu (les éditions David) et Lua Shayenne pour Yassama et la calebasse aux cauris (Prise de Parole).