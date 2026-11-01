Lamara Papitashvili remporte le Prix littéraire Jeunesse de l’AAOF

Prix littéraire Jeunesse, Lamara Papitashvili, Une Terre, quatre visages
Lamara Papitashvili, Une Terre, quatre visages, roman, Ottawa, Éditions David, collection 14/18, 2025, 156 pages, 18,95 $.
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Publié 01/11/2026 par l-express.ca

L’Association des auteures et des auteurs de l’Ontario français (AAOF) vient de décerner son Prix littéraire Jeunesse 2026 à Lamara Papitashvili pour son titre Une terre, quatre visages.

Publié aux éditions David, Une terre, quatre visages raconte le déracinement, la quête identitaire, mais aussi l’espoir de quatre adolescents venus des quatre coins du monde pour s’installer au Canada.

Auteure polyglotte

Notre chroniqueur Paul-François Sylvestre a mentionné que «l’auteure a vécu en Géorgie, en Syrie, en Belgique, en Espagne, en Allemagne et au Canada. Cela lui a permis d’enrichir son imaginaire avec diverses influences culturelles.»

«Une Terre, quatre visages propose les récits entremêles de quatre nouveaux arrivants adolescents, chacun avec son propre passé, ses espoirs et ses blessures.»

La lauréate se verra attribuer une bourse de 2 000 $ alors que son éditeur recevra le montant de 1 000 $ en vue de promouvoir l’œuvre.

Les finalistes étaient Micheline Marchand pour Fuir le feu (les éditions David) et Lua Shayenne pour Yassama et la calebasse aux cauris (Prise de Parole).

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Prix Françoise et Yvan Lepage

L’AAOF annonce également que ses prix Jeunesse et Émergence porteront désormais respectivement les noms de Prix Jeunesse–Françoise Lepage et de Prix Émergence–Yvan Lepage.

Ce changement rend hommage à Françoise et Yvan Lepage, deux universitaires qui ont puissamment contribué à la littérature franco-ontarienne. Il témoigne de la volonté de l’AAOF de faire vivre leur héritage tout en poursuivant son engagement envers les auteures et auteurs de l’Ontario français.

Remis alternativement aux deux ans, les deux prix sont rendus possibles grâce au Fonds Françoise et Yvan Lepage, administré par la Fondation franco-ontarienne.

Lamara Papitashvili est donc lauréate du Prix Jeunesse–Françoise Lepage 2026. Les lauréates passées sont Micheline Marchand (2024), Mireille Messier (2020), Karine Perron (2018).

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