L’encre des mots pour éteindre un feu de forêt

En août 2018, Radio-Canada informe ses auditeurs d’un feu de forêt que des centaines de pompiers combattent au Sud du Grand Sudbury, dans la région de Rivière des Français. On parle notamment du feu Parry Sound 33.

Je soupçonne Micheline Marchand de s’être inspirée de cet incendie pour écrire Fuir le feu, pour raconter cet incendie monstre auquel une adolescente malvoyante devra faire face.

Pour les jeunes

Ce roman fait partie de la collection Pigeon voyageur des Éditions David, qui s’adresse à des jeunes de 9 à 13 ans.

La majorité de ces pré-ados dans le Sud de la province ne s’intéresse jamais à ce qui se passe au Nord de la 401. Or, Micheline Marchand leur sert une histoire à laquelle ils vont accrocher sans l’ombre d’un doute.

Cette collection offre trois niveaux de lecture: d’abord des textes courts pour les pigeons qui prennent leur vol; puis des textes ni trop courts, ni trop longs, pour des pigeons qui affinent leur technique de vol; enfin, des textes de longue haleine pour les pigeons prêts à partir en expédition.