L’incendiaire de Sudbury : jouer avec le feu et les mots

De l’anglais un peu partout

Dans ce roman, la langue parlée se situe à divers registres.

La présence de mots, d’expressions et de périphrases en anglais demeure très courante. Sans surprise, on trouve: cool, full sensuel, se garder en shape, shiner ma moto dans mon driveway… Ou encore: être teamed up, une situation upsetting, tu vas être so happy.

Il y a aussi des tournures comme «c’est quoi qu’elle a fait ça pour?»

Mais ça devient plus corsé à certains moments. Le passage suivant m’a fait sursauter: «back in the days we wouldnt’t dare de cochonner la place de même, we had respect». Il n’y a jamais de traduction pour les passages en anglais.

Par son travail, Emmanuelle est condamnée à vivre de petites magouilles. Elle croise des gens entre l’errance et l’indigence. Elle joue avec le feu, en fait même un mode de vie.