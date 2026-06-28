La vie en vert: la nouvelle perspective des jeunes

Doigts verts, mains vertes, ceintures vertes, toits verts, murs verts… Tant de belles initiatives pour marier la durabilité avec la qualité de vie.

Et que dire de l’agriculture urbaine, des bassins de rétention, des capteurs de pluies ou des maisons LEED? Ce sont là quelques-uns des beaux projets explorés par des élèves en immersion dans le cadre de leur projet final pour leur cours de géographie.

Voici le résumé de quatre de ces projets.

Les toits verts

Harjot, une des élèves en 9e année, voulait savoir quel est le meilleur avantage des toits verts à Toronto.

Elle a commencé par expliquer ce que c’est qu’un toit vert, à savoir «un système écologique de durabilité urbaine qui transforme les surfaces inutilisées d’un bâtiment en écosystèmes fonctionnels, tout en respectant la capacité de charge de la structure sans lui faire subir de dommages».