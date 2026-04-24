La Police de Toronto recrute en français à la foire de l’emploi d’Oasis

Le 21 avril avait lieu à Toronto la foire annuelle de l’emploi d’Oasis centre des femmes. Au menu, ateliers, réseautage, et surtout des rencontres avec des employeurs des secteurs public et privé.

Placé sous le thème «Vers l’autonomie économique: emploi et sécurité financière au féminin», cet événement a pour objectif de favoriser l’accès au marché du travail et, par voie de conséquence, d’offrir ou de consolider l’autonomie économique des femmes.

«Cette foire est une opportunité pour nous de rassembler sous le même toit les employeurs de la francophonie et bilingues, afin que les femmes puissent trouver un emploi. Aussi, on s’est dit qu’il y a des femmes qui n’ont jamais eu la chance de faire des entrevues avec des recruteurs ou de rencontrer directement les employeurs», explique Inès Benzaghou, directrice générale d’Oasis.

Premier emploi ou reconversion professionnelle

Toutefois, la directrice n’exclut pas l’éventualité que cet événement représente également une bonne occasion pour les participantes pour explorer d’autres carrières, voire d’entamer une reconversion professionnelle à 180 degrés.

«Cette foire est aussi l’occasion d’explorer d’autres opportunités de carrière», dit-elle. «Peut-être qu’il y a des femmes qui n’ont jamais pensé à travailler dans les services frontaliers et que le fait de voir les opportunités qu’offre cet employeur ici aujourd’hui leur donnera envie de changer de carrière.»