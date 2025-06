Deux projets pour recruter et renforcer la main-d’oeuvre en petite enfance

Deux projets totalisant plus d’un million de dollars visent à renforcer le recrutement des éducateurs et éducatrices francophones de la petite enfance, ainsi qu’à aider le personnel en place à peaufiner ses compétences.

Quatre ateliers

Grâce au financement de la Ville de Toronto, quatre ateliers en éducation à la petite enfance seront offerts par le Collège Boréal à son campus du quartier de la Distillerie. Ces ateliers s’adressent à toutes les personnes travaillant à temps plein ou partiel dans un service de garde ou un milieu éducatif ayant une entente avec la Ville.

Développés en collaboration avec collèges Centennial, George Brown, Mothercraft et Seneca Polytechnic, les ateliers visent à renforcer l’expertise des éducateurs et éducatrices de la petite enfance en matière de mentorat, de supervision des stagiaires et de développement du leadership.

Des communautés de pratique seront également mises en place pour encourager l’échange et l’application des méthodes d’apprentissage en milieu professionnel.

La Ville alloue 220 000 $ au volet francophone du programme: les ateliers au Collège Boréal. Josée Latulippe, gestionnaire des Services professionnels en éducation à la petite enfance au Collège, félicite le département des services à l’enfance de la Ville d’avoir ainsi considéré les besoin des francophones.