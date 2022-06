La flamme des Jeux du Canada vogue sur le Saint-Laurent

Les deux navires jumeaux, ainsi que six autres navires de la flotte CSL des Grands Lacs, fonctionnent au biocarburant pur B100, fabriqué entièrement à partir de déchets végétaux.

Les communautés côtières situées le long du fleuve Saint-Laurent sont invitées à suivre le voyage historique du CSL St-Laurent, de Montréal à la région de Niagara. On peut également y voir passer le CSL Welland.

Le plus gros événement multisports

Tenus tous les deux ans, en alternance entre l’été et l’hiver, les Jeux du Canada représentent le plus important événement pour le sport amateur au pays et le plus haut niveau de compétition pour des milliers d’athlètes canadiens prometteurs.

Du 6 au 21 août, plus de 5 000 participants et 4 500 bénévoles prendront part aux Jeux d’été du Canada Niagara 2022. Les billets sont en vente en ligne.