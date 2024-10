La conseillère Amber Morley n’appuie pas le projet immobilier de Long Branch

Le 9 août dernier, la conseillère municipale Amber Morley a déclaré qu’elle n’appuyait pas le projet immobilier révisé du consortium Lake Promenade Real Estate Co-Tenancy pour le secteur de Long Branch, dans le Sud-Ouest de Toronto.

Dans un texte affiché sur son site Internet, la conseillère explique qu’elle a reçu un nombre considérable de commentaires de la part de la communauté de Long Branch concernant la demande de développement du 220 Lake Promenade depuis sa soumission à la ville de Toronto, le 18 avril 2023. Les commentaires couvrent un large éventail de préoccupations, de suggestions et de questions.

En coordination avec le personnel de l’urbanisme municipal, un groupe de travail a été créé par la conseillère Morley pour permettre une consultation et un examen plus approfondis grâce à ce format plus restreint et plus collaboratif. La quatrième et dernière réunion du groupe de travail a eu lieu le 4 juillet dernier avec la présentation par l’équipe de développeurs d’un document préparé par Studio TLA et d’un autre préparé par BDP. Quadrangle.

Selon la conseillère municipale, le demandeur a apporté plusieurs modifications en réponse aux commentaires reçus, notamment des considérations supplémentaires sur les espaces d’agrément et les parcs, mais il a clairement indiqué qu’il n’était pas disposé à ajuster l’ampleur de la proposition.

Depuis, la conseillère a fait savoir au demandeur qu’elle ne peut pas soutenir cette demande, à cet endroit, dans sa forme actuelle. «Malgré la proposition révisée, les préoccupations les plus importantes demeurent, notamment: