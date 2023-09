La condition humaine à travers l’âme haïtienne

Punch final

Une nouvelle n’indique pas toujours le lieu de l’action, mais un mot ou une expression permet de le deviner. Lorsqu’on lit «Mais dites-moi, simonak!», on est de toute évidence au Québec. Les succursales de la «Société des alcools» le confirment plus loin.

J’aime les nouvelles qui ont un punch final, qui se terminent de façon inattendue. Guy Bélizaire n’a pas souvent recours à cette technique, mais lorsqu’il s’y prête, c’est toujours avec brio. Dans la nouvelle intitulée Le cambrioleur, le verbe prendre a plus d’un sens: prendre un coup et être pris qui croyait prendre.

Dans L’amour est un combat, la surprise tient au fait que le même chauffeur de taxi conduit le même passager à Port-au-Prince et à Montréal. Parfois on devine le punch une page avant la fin, mais cela ne rend pas La belle visite des parents et du frère moins étonnante…

Si vous aimez les chiens, je vous préviens que Les yeux de pompon risque de vous faire vivre des émotions qui vont du remerciement à la déception en passant par le reproche et le pardon. Le dénouement de cette nouvelle en étonnera certains…

Touche haïtienne

La grande majorité des textes a une touche haïtienne. On rencontre un personnage appelé Jésus Dieudonné et on apprend que les politiciens véreux sont appelés «grands mangeurs».