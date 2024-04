La bouffe des femmes: d’Ève au guide Michelin

Et dès que l’on mentionne le mot gourmandise, on pense aux sept péchés capitaux; ce sont, en ordre de gravité décroissant, l’orgueil, l’avarice, la luxure, la colère, la gourmandise, l’envie et la paresse.

Jusqu’à Thomas d’Aquin, la plupart des écrivains, philosophes, médecins et théologiens s’accordaient à considérer la gourmandise d’Ève comme «le premier péché de l’humanité». Le récit originel renforce le lien entre les deux vices charnels que sont gula et luxuria, la gourmandise et la luxure.

Régimes

Le verdict des théologiens du XIIIe siècle est définitif: «les femmes seront gourmandes, incontrôlables, dangereuses». Si beaucoup plus tard Molière fait dire à Tartuffe: «couvrez ce sein que je ne saurais voir», aujourd’hui c’est «cachez ce ventre que l’on ne saurait voir».

Quand les femmes conquièrent de nouvelles positions dans le monde social et politique, le modèle culturel de la minceur prospères.

Or, les régimes amaigrissants, dans la grande majorité des cas, entraînent des comportements boulimiques ainsi qu’un effet yoyo, c’est-à-dire une reprise de poids plus importante que la perte initiale.