Sport, alimentation et pseudosciences: une combinaison pas si gagnante

Elle recommande de prendre entre 1,2 g et 1,6 g de protéines par kilo de masse corporelle par jour. Ce qui représenterait environ 30 g de protéines à chaque repas. «Cela va ralentir le déclin de la masse musculaire, particulièrement chez les plus de 60 ans, et réparer les muscles endommagés pendant l’effort.»

Et les protéines ne se retrouvent pas juste dans la viande, les œufs et le poisson. De nombreuses protéines sont issues des plantes (soya, légumineuses, noix et graines, etc.). Et lors de nos efforts sportifs, il faut penser à bien s’hydrater — prioritairement avec de l’eau.

Gourous alimentaires

À l’heure où de nombreuses personnes s’informent sur les réseaux sociaux, Mme Mansfield rappelle qu’il importe de se méfier de certains gourous alimentaires. Il vaut mieux aller directement dans une clinique de nutrition sportive ou consulter son médecin, celui qui a en main notre dossier médical, avant d’entreprendre des changements radicaux dans notre alimentation.

«La nutrition sportive, c’est un marché lucratif générant des millions de dollars. Il importe d’aller à la source de l’information et de suivre les données scientifiques, mais surtout de retourner à la base de l’alimentation — avec des aliments sains et les moins industriels possible. Le supplément devrait venir en dernier», ajoute Mme Mansfield.

Bref, une simple nutrition variée et saine aidera le sportif, qu’il soit de haut niveau ou du dimanche, à «performer», à prévenir la fatigue et les blessures, à mieux récupérer après l’effort et à atteindre de meilleurs résultats. Aucun supplément ne pourra remplacer ça!