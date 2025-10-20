La boîte bleue privatisée en 2026

Votre boîte bleue va changer le 1er janvier 2026 partout en Ontario. De nouveaux articles seront acceptés au recyclage: tubes de dentifrice, déodorants, emballages de crème glacée. En coulisses, les municipalités passent la main aux producteurs d’emballages.

Mais cette transition entraînera-t-elle un recul du taux de recyclage, déjà faible?

En effet, à peine la moitié (53,1%) du contenu des boîtes bleues était récupérée en Ontario en 2021, selon l’agence ontarienne Resource Productivity and Recovery Authority.

La transition est déjà en marche. Les Torontois ont peut-être déjà remarqué un auto-collant noir apparu récemment sur leur boîte bleue. Il recouvre le nom de la municipalité par l’adresse internet de Circular Materials.

Un nouvel organisme

Circular Materials est l’organisme à but non lucratif, créé et financé par les producteurs d’emballages, qui gérera collecte sélective, tri et revente des matériaux recyclables, dans toute la province.