Le 211, guichet unique de l’aide sociale

En cette période d’instabilité économique, la ligne d’aide 211 pourrait être la bouée de sauvetage pour aider des Torontois en difficulté à ne pas couler.

Le service pourrait aussi guider une personne aux prises avec la consommation de drogues d’un.e proche ou répondre à une crise de santé mentale plus aiguë.

Le 211 est bien plus qu’un 911 des services sociaux. Le service se rapproche d’un guichet unique pour surnager dans l’océan de services sociaux disponibles et parfois méconnus des citoyens.

«Le 211 offre des services de recherche de solutions personnalisées à dimension humaine», résume 211 Ontario.

Imaginons une mère ou un père célibataire qui vient de perdre son emploi. Il ou elle appelle le 211 et pourra obtenir des renseignements sur l’aide alimentaire, les programmes d’aide au logement ou les services de formation professionnelle.