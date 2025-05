Joël Godin: «Le ministère de Steven Guilbeault est une erreur flagrante»

Quels sont les premiers gestes que vous allez poser en tant que ministre fantôme des Langues officielles?

Je vais m’assurer que le gouvernement libéral procède au dépôt des décrets pour ce qui est des [sanctions administratives] que le commissaire aux langues officielles a le droit d’appliquer.

Ce décret aurait dû être déposé depuis longtemps après le dépôt de la Loi sur les langues officielles, en juin 2023.

Le deuxième décret pour la partie II de la Loi [est aussi à surveiller], et [je vais également] mettre de la pression pour qu’ils déposent les règlements le plus tôt possible. Et je vais suivre activement la nomination du prochain commissaire [aux langues officielles].

Mathieu Lacombe, le ministre de la Culture et des Communications du Québec, a déposé un projet de loi sur la découvrabilité du contenu culturel francophone. Est-ce que le fédéral peut s’en inspirer?

C’est une bonne réflexion. Je suis d’accord avec le projet de loi du Québec, pour toute action qui est faite pour augmenter le contenu francophone. Mais je ne travaille pas pour le Québec, je travaille pour la langue française au Canada.

Je ne peux que féliciter les initiatives de chacune et chacun des provinces et territoires qui font en sorte d’avoir plus de contenu francophone.