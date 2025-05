Le Parlement se prépare à la visite du roi

Poids lourds : Deux députés conservateurs se divisent les tâches qui reviennent à Steven Guilbeault, ministre de l’Identité et de la Culture canadiennes et responsable des Langues officielles. Rachael Thomas, députée de Lethbridge en Alberta, sera ministre pour l’Identité canadienne et de la Culture tandis que Joël Godin, député québécois, hérite du dossier des langues officielles.

Le député d’Acadie–Annapolis en Nouvelle-Écosse, Chris d’Entremont, sera ministre du cabinet fantôme responsable de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA). De son côté, le nouvel élu francophone dans Kapuskasing–Timmins–Mushkegowuk en Ontario, Gaétan Malette, sera ministre associé du cabinet fantôme responsable des Ressources naturelles (mines et forêts).

Encore une grève chez Postes Canada

Le syndicat des 55 000 travailleurs et travailleuses de Postes Canada a opté, jeudi, pour une grève du temps supplémentaire afin de laisser davantage le temps aux négociateurs d’examiner les dernières offres patronales.

Une «incidence durable» : C’est ce qu’avait signifié Postes Canada dans un communiqué lundi, si la grève était bel et bien déclenchée. Le syndicat avance que les dernières offres du service postal étaient insuffisantes.

Les conditions de travail sont au cœur des négociations de la nouvelle convention qui prenait fin le 22 mai. Le syndicat avait demandé à la base une augmentation salariale cumulative de 24% sur quatre ans, mais Postes Canada, déjà dans le rouge financièrement, n’a pu y accéder.