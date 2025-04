Invitation à savourer l’extrême Est du Canada

– 13 lieux pour revivre la riche histoire de la région, dont le Lieu historique national de Port-Royal (N.-É.);

– 14 attraits pour les amants de la nature, dont le Parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton (N.-É.);

– 15 endroits où prendre des photos mémorables, dont Peggy’s Cove (N.-É.).

Le français acadien

Dans la section Art et culture du guide, on apprend que «c’est en Acadie qu’est présentée en 1606 la toute première pièce de théâtre en Amérique du Nord: Le Théâtre de Neptune, de Marc Lescarbot». On souligne que La Sagouine d’Antonine Maillet a été incarnée par Viola Léger (1930-2023) plus de 3 000 fois partout au Canada.

Un encadré donne quelques exemples du français acadien. Voici des expressions typiques: être bénaise (heureux, content), espérez-moi un p’tit élan (attendez-moi un instant), paré (prêt), marionnettes (aurores boréales), mitan (milieu, centre).