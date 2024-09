Pâtes primavera: un plat italien aux racines acadiennes

Or, voilà que Mimi Sheraton, une des plus grandes critiques gastronomiques des États-Unis, publie un article élogieux sur le restaurant Le Cirque et son plat «officieux». Une autre critique renommée, Gael Greene, fait de même et décrit le plat comme étant «aussi croustillant et de toute beauté que Matisse».

Jean Vergnes doit déposer les armes; il accepte finalement d’offrir officiellement au Cirque les pâtes primavera, dont la réputation se répandra comme une trainée de poudre… Primavera bien qui rira le dernier.

Elles font leur apparition dans les restaurants italo-américains de la ville, puis un peu partout aux États-Unis. Sirio Maccioni dira que le plat surpassera l’emblématique fettucine Alfredo dans la faveur des gourmets.

Paternité contestée

Comme c’est souvent le cas, la paternité – ou la maternité dans ce cas-ci – des pâtes primavera sera contestée.

Un chef amateur, Edward Giobbi, soutient qu’il avait montré un plat similaire à Maccioni et à Jean Vergnes et que Vergnes l’avait légèrement modifié. Cette version des origines des pâtes primavera est plus ou moins probable vu qu’on sait avec certitude que Vergnes ne voulait rien entendre des pâtes.