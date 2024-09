Une première sainte d’origine acadienne?

Chaque année, à Richard, petit village de quelques centaines d’âmes près de Lafayette, en Louisiane, convergent environ 10 000 personnes. Ce ne sont pas des touristes. Ils viennent se recueillir sur la tombe d’une jeune Cadienne, morte à l’âge de 12 ans, à laquelle ils vouent une dévotion: Charlene Richard. En Louisiane, elle est surnommée la «Little Cajun Saint» (la sainte petite Cadienne).

Charlene Richard pourrait devenir la première personne d’ascendance acadienne à être déclarée sainte par l’Église catholique. Son dossier est à l’étude à Rome depuis l’hiver dernier.

Or, ne devient pas saint qui veut; le procès de canonisation n’est pas de tout repos.

Née dans le bayou

L’histoire de Charlene Richard est loin d’être anodine. Elle est née le 13 janvier 1947 à Pointe-à-l’Église (Church Point), un établissement fondé sur les rives du bayou Plaquemine Brûlé par les descendants des familles acadiennes arrivées en Louisiane au XVIIIe siècle.

Plus qu’une famille acadienne du nom de Richard a trouvé une nouvelle vie en Louisiane. Charlene et le chanteur Zachary Richard descendent du même couple pionnier, Pierre Richard et Marguerite Dugas. Zachary Richard est le cousin au sixième degré du père de Charlene, Elvin Richard.