Derrière les célébrations de la Semaine nationale de l’immigration francophone se cachent des réalités moins visibles: la solitude, les carrières mises sur pause et les repères à reconstruire. Mais immigrer, c’est aussi se découvrir autrement et trouver des possibilités insoupçonnées.

À Hamilton et à London, les Communautés francophones accueillantes (CFA), avec le soutien du Réseau en immigration francophone du Centre-Sud-Ouest de l’Ontario (RIFCSO) et de leurs partenaires, ont organisé une semaine d’activités pour mettre en lumière ces parcours et rappeler que trouver sa place est une responsabilité collective.

Le 14 novembre, au Waterfront Event & Convention Centre de Hamilton, 170 personnes se sont réunies pour la Journée d’accueil des nouveaux arrivants (JANA). Entre repas, prestations culturelles et rencontres, la soirée avait des allures de fête.

Une fois les valises posées…

Mais derrière les sourires se cachait une question essentielle: que signifie réellement recommencer sa vie ailleurs?

Immigrer ne se résume pas à obtenir la résidence permanente ou à trouver un logement. C’est aussi reconstruire un réseau, apprendre à décoder une nouvelle société et parfois laisser derrière soi une carrière.