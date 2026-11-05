Le Centre francophone de Hamilton voit grand!

Centre francophone Hamilton
L'AGA du CFH le 3 novembre. À d.: le directeur général Lanciné Koulibaly. Photos: Nathalie Dufour Séguin, l-express.ca
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 05/11/2026 par Nathalie Dufour Séguin

Des milliers de participants, des artistes d’ici et d’ailleurs, des rencontres entre générations et des activités pour tous les goûts: le Centre francophone de Hamilton (CFH) a poursuivi son travail de rassemblement en 2025-26.

Mais derrière cette vitalité se pose une question: comment continuer à répondre aux besoins grandissants de la communauté avec des ressources limitées?

Bien plus qu’un lieu où parler français

La francophonie ne se résume pas à une langue. Elle se vit, se partage et se construit dans les rencontres. C’est ce qui ressort du bilan présenté par le CFH lors de son assemblée générale annuelle du 3 novembre, dans ses locaux du 56 rue Mulberry.

Centre francophone Hamilton
L’AGA du CFH.

En formule hybride, la rencontre a réuni plus d’une vingtaine de participants venus prendre connaissance des réalisations de l’organisme et de ses perspectives d’avenir.

Pour Anika Kuhnert, qui a quitté la présidence à la fin février, l’année écoulée a surtout démontré l’importance de maintenir des espaces francophones accessibles à tous.

Publicité

«Nous voulons une francophonie vivante, accueillante, créative et ouverte sur le monde. Une francophonie dans laquelle chacun peut trouver sa place, peu importe son parcours ou son niveau de français», a-t-elle affirmé.

Une vision qui prend forme aussi bien dans les activités artistiques que dans les cercles de conversation, les rencontres entre aînés ou les initiatives destinées aux jeunes.

320 occasions de faire vivre le français

Derrière les statistiques, il y a surtout des gens qui se rencontrent. Au cours de l’année, le Centre a organisé 320 cercles de conversation répartis sur trois niveaux. Pour certains, c’est l’occasion de perfectionner leur français; pour d’autres, de briser l’isolement, de créer des liens et de trouver leur place dans une communauté francophone.

Centre francophone
Le Centre francophone de Hamilton, au 56 rue Mulberry.

Les aînés ont également été au cœur de la programmation, avec 32 ateliers créatifs, des cours de yoga sur chaise, des sorties communautaires et des conférences. Du côté des jeunes, les ateliers d’initiation aux instruments de musique, les activités de leadership et le tutorat social ont diversifié les occasions d’apprentissage et de participation.

Au total, le CFH et ses partenaires ont rejoint quelque 18 000 spectateurs et participants à travers 652 activités et événements. Une mobilisation à laquelle ont contribué 112 bénévoles.

Publicité

Quand Hamilton devient une grande scène francophone

S’il y a un événement qui illustre particulièrement cette capacité de rassemblement, c’est bien la FrancoFEST. L’édition 2025 a attiré 5 700 festivaliers, dont 40% participaient au festival pour la première fois.

FrancoFEST
Un soir de FrancoFEST au parc Gage. Photo: CFH

Sur scène et dans les espaces d’animation, 56 artistes, dont 43 provenant de l’Ontario et 13 du Québec, ont proposé 30 spectacles et activités. Musique, danse, cirque, ateliers créatifs et animations familiales ont fait de ce rendez-vous une véritable vitrine de la diversité artistique francophone.

Le festival a aussi généré des retombées économiques estimées à 482 000 $ et sa campagne de promotion a enregistré 780 000 impressions marketing. Environ 65% des festivaliers provenaient du Grand Hamilton, tandis que 30% venaient d’autres régions de l’Ontario.

Faire beaucoup avec des moyens limités

Ce dynamisme ne doit toutefois pas masquer les difficultés auxquelles l’organisme est confronté. En entrevue à l-express.ca, le directeur général, Lanciné Koulibaly, reconnaît que l’un des principaux défis de l’année a été de répondre à des besoins communautaires toujours plus importants avec des ressources humaines et financières limitées.

Centre francophone Hamilton
Le directeur général Lanciné Koulibaly.

«Comme beaucoup d’organismes communautaires, nous devons composer avec la hausse des coûts opérationnels, alors que les ressources disponibles ne suivent pas nécessairement cette évolution», explique-t-il.

Publicité

Le défi est de maintenir des services de qualité et une programmation pertinente sans fragiliser l’équilibre financier et la capacité organisationnelle du Centre.

Les contraintes ont même eu des conséquences concrètes sur les services aux familles: aucun camp de jour n’a été offert durant l’été 2025, en raison de coupures budgétaires et de l’indisponibilité des locaux à Burlington.

Le retour d’un camp artistique pendant la relâche de mars, qui a accueilli 30 jeunes, témoigne néanmoins de la volonté de maintenir cette offre.

Une nouvelle présidence, de grandes ambitions

L’année a aussi été marquée par des réalisations importantes pour la suite. Près de 35 partenariats ont été maintenus et renforcés, tandis que plus de 10 nouveaux ont été établis. Le Centre a également reçu le prix Francoflamme de Réseau Ontario en janvier 2026, une reconnaissance de son engagement envers le rayonnement des artistes francophones.

Centre francophone Hamilton
William Mukuna, Géraud Delhostal, Johanne-Louise Giroux, Anika Kuhnert, Dalla Juliette Coulibaly (trésorière), Baba Diop (président) et Lanciné Koulibaly (directeur général). Absentes de la photo: Sonia Macaluso (vice-présidente) et Mariam Hassan Dehye, qui ont participé à l’AGA via Zoom.

Sur le plan de la gouvernance, Baba Diop a pris la relève d’Anika Kuhnert à la présidence du conseil d’administration. Il entend miser sur la continuité, mais aussi sur le renouveau et la croissance.

Publicité

«Notre nouveau mandat s’inscrit à la fois dans la continuité, l’ouverture, le renouveau et la croissance», affirme-t-il. Parmi ses priorités: mettre en place un nouveau plan stratégique, renforcer le rôle des comités et multiplier les partenariats et les collaborations externes.

Du côté de la direction générale, Lanciné Koulibaly souhaite également élaborer un plan stratégique de cinq ans adapté aux besoins évolutifs des francophones de Hamilton et de sa région.

«Il ne s’agit pas nécessairement de changer de cap, mais plutôt de consolider nos acquis, de faire évoluer nos façons de faire et de renforcer notre capacité à répondre aux besoins de la communauté», précise-t-il.

L’objectif des responsables: «Faire de Hamilton un hub de référence pour les francophones en Ontario!»

Auteurs

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur