Le Centre francophone de Hamilton voit grand!

Des milliers de participants, des artistes d’ici et d’ailleurs, des rencontres entre générations et des activités pour tous les goûts: le Centre francophone de Hamilton (CFH) a poursuivi son travail de rassemblement en 2025-26.

Mais derrière cette vitalité se pose une question: comment continuer à répondre aux besoins grandissants de la communauté avec des ressources limitées?

Bien plus qu’un lieu où parler français

La francophonie ne se résume pas à une langue. Elle se vit, se partage et se construit dans les rencontres. C’est ce qui ressort du bilan présenté par le CFH lors de son assemblée générale annuelle du 3 novembre, dans ses locaux du 56 rue Mulberry.

En formule hybride, la rencontre a réuni plus d’une vingtaine de participants venus prendre connaissance des réalisations de l’organisme et de ses perspectives d’avenir.

Pour Anika Kuhnert, qui a quitté la présidence à la fin février, l’année écoulée a surtout démontré l’importance de maintenir des espaces francophones accessibles à tous.