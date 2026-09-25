Hommage aux pionniers francophones à Hamilton

La levée du drapeau franco-ontarien à l’Hôtel de Ville de Hamilton, organisée par l’ACFO de Hamilton en collaboration avec le Centre francophone, a placé les aînés au cœur de la célébration ce vendredi 25 septembre, Jour officiel des Franco-Ontariens.

Une rangée leur était spécialement réservée afin de souligner leur contribution à la francophonie d’aujourd’hui. La cérémonie a réuni des membres de la communauté ainsi que des élèves de toutes les écoles francophones de la région.

Marcel Lévesque

Nathalie Dufour-Séguin a profité de l’occasion pour rendre hommage à Marcel Lévesque, conseiller scolaire au Conseil scolaire catholique MonAvenir, qui a consacré 38 ans à la représentation et au développement de l’éducation catholique de langue française.

Cette cérémonie marquait sa dernière apparition officielle avant son retrait de la vie politique. Actuelle élue dans Toronto-Ouest, Mme Dufour-Séguin prendra la relève à titre de conseillère scolaire de Hamilton-Wentworth. Elle y est la seule candidate en vue des élections du 26 octobre, et donc déjà élue.