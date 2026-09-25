Hommage aux pionniers francophones à Hamilton

drapeau franco Hamilton
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Publié 25/09/2026 par l-express.ca

La levée du drapeau franco-ontarien à l’Hôtel de Ville de Hamilton, organisée par l’ACFO de Hamilton en collaboration avec le Centre francophone, a placé les aînés au cœur de la célébration ce vendredi 25 septembre, Jour officiel des Franco-Ontariens.

Une rangée leur était spécialement réservée afin de souligner leur contribution à la francophonie d’aujourd’hui. La cérémonie a réuni des membres de la communauté ainsi que des élèves de toutes les écoles francophones de la région.

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Les élèves de l’école Monseigneur de Laval chantent Mon beau drapeau.
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Andrea Horwath, mairesse de Hamilton, flanquée de Nathalie Dufour Séguin et Marcel Levesque, conseillère et conseiller scolaire du CSC MonAvenir.

Marcel Lévesque

Nathalie Dufour-Séguin a profité de l’occasion pour rendre hommage à Marcel Lévesque, conseiller scolaire au Conseil scolaire catholique MonAvenir, qui a consacré 38 ans à la représentation et au développement de l’éducation catholique de langue française.

Cette cérémonie marquait sa dernière apparition officielle avant son retrait de la vie politique. Actuelle élue dans Toronto-Ouest, Mme Dufour-Séguin prendra la relève à titre de conseillère scolaire de Hamilton-Wentworth. Elle y est la seule candidate en vue des élections du 26 octobre, et donc déjà élue.

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Sandy Shaw, députée provinciale de Hamilton-Ancaster-Dundas, avec le conseiller scolaire Marcel Levesque et Ryan Paquette, un pionnier de la francophonie dans la région.
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Andrea Horwath, mairesse de Hamilton, avec Ryan Paquette.

Ryan Paquette

La mairesse de Hamilton, Andrea Horwath, a également souligné la contribution de l’avocat Ryan Paquette pour son engagement en faveur de la reconnaissance des francophones et de l’accès à des écoles francophones dans la communauté. Il vient de célébrer son 97e anniversaire de naissance!

Entourée de plusieurs générations de francophones, la cérémonie s’est déroulée dans une atmosphère à la fois festive et émouvante, témoignant de la vitalité de la communauté francophone de Hamilton et de l’importance de transmettre son histoire aux générations futures.

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