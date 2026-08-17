Une bibliothèque autochtone prend racine à Hamilton

À Hamilton, la bibliothèque ne se contente plus de prêter des livres. Elle devient un lieu où l’on peut apprendre, écouter et découvrir des histoires et des cultures encore trop peu connues du grand public.

C’est tout le sens qui se dégage de la nouvelle succursale West Harbour de la Bibliothèque publique de Hamilton, installée dans l’ancien Canadian Marine Discovery Centre, au 77 Harbourside Way. Ouverte depuis le 29 juillet, elle offre des services de bibliothèque, mais aussi une collection consacrée aux cultures et aux savoirs autochtones.

Le samedi 15 août, membres des Premières Nations voisines, représentants de la communauté autochtone de Hamilton et résidents se sont réunis pour une cérémonie d’ouverture ponctuée de chants, de danses, de tambours et d’enseignements.

Reprendre sa place dans le récit

Pour Dean Hill, conseiller des Six Nations de la rivière Grand, l’importance de cet espace va bien au-delà des livres

«Ça aide à partager les connaissances, ça aide tout le monde à comprendre», explique-t-il, en insistant sur l’importance de raconter une histoire qui ne commence pas au moment où les villes et leurs frontières ont été dessinées.