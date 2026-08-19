Le Nigeria remporte la Coupe d’Afrique des nations Hamilton

Deux buts propres à zéro, c’est le score avec lequel l’équipe du Nigeria a remporté la finale de la 10e édition de la Coupe d’Afrique des nations Hamilton qui l’opposait ce 16 août à l’équipe sierraléonaise lors d’une finale qui a tenu toutes ses promesses au Hamilton Stadium.

S’inscrivant dans le cadre du tournoi multisports qu’organise annuellement la Communauté francophone accueillante (CFA) Hamilton, cette quatrième édition a connu son lot de nouveautés.

«Ce sont des activités qui font partie du plan communautaire. Cette année, on l’a fait en partenariat avec un organisme anglophone qui a l’habitude d’organiser la Coupe d’Afrique des nations ici, à Hamilton», explique Lanciné Koulibaly, directeur général du Centre francophone de Hamilton et porte-parole du CFA Hamilton.

Il s’agit de l’African Canadian Youth Sports Network (ACYSN) qui était présent lors de la troisième édition du tournoi multisports de la CFA.

«Cette collaboration est née l’année dernière, lors de notre tournoi multisports où les membres d’ACYSN étaient présents en tant que participants. Nos deux organismes ont tout de suite vu l’opportunité que représente le fait de collaborer, et ce afin d’avoir un évènement plus grand», se souvient Ghayt El El Gouach, agent de projet au sein de la CFA Hamilton.