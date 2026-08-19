Le Nigeria remporte la Coupe d’Afrique des nations Hamilton

Coupe d'Afrique des nations Hamilton.
Le Nigeria sacré champion d'Afrique à Hamilton après une finale qui a tenue toutes ses promesses face au Sierra Leone. Photo: Loan Nguyen
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Publié 19/08/2026 par Soufiane Chakkouche

Deux buts propres à zéro, c’est le score avec lequel l’équipe du Nigeria a remporté la finale de la 10e édition de la Coupe d’Afrique des nations Hamilton qui l’opposait ce 16 août à l’équipe sierraléonaise lors d’une finale qui a tenu toutes ses promesses au Hamilton Stadium.

S’inscrivant dans le cadre du tournoi multisports qu’organise annuellement la Communauté francophone accueillante (CFA) Hamilton, cette quatrième édition a connu son lot de nouveautés.

«Ce sont des activités qui font partie du plan communautaire. Cette année, on l’a fait en partenariat avec un organisme anglophone qui a l’habitude d’organiser la Coupe d’Afrique des nations ici, à Hamilton», explique Lanciné Koulibaly, directeur général du Centre francophone de Hamilton et porte-parole du CFA Hamilton.

Lanciné Koulibaly
Lanciné Koulibaly. Photo: Soufiane Chakkouche, l-express.ca

Il s’agit de l’African Canadian Youth Sports Network (ACYSN) qui était présent lors de la troisième édition du tournoi multisports de la CFA.

«Cette collaboration est née l’année dernière, lors de notre tournoi multisports où les membres d’ACYSN étaient présents en tant que participants. Nos deux organismes ont tout de suite vu l’opportunité que représente le fait de collaborer, et ce afin d’avoir un évènement plus grand», se souvient Ghayt El El Gouach, agent de projet au sein de la CFA Hamilton.

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Coupe d'Afrique des nations Hamilton 2026.
Ghayt El El Gouach. Photo: Soufiane Chakkouche, l-express.ca

Cinq équipes francophones

Résultats des courses: le nombre des équipes participantes à la Coupe d’Afrique est passé de 12 à 16 équipes, dont 5 francophones: Cameroun, Djibouti, Niger, République démocratique du Congo et Tchad.

«Cette année, les deux organismes organisateurs ont réussi à mobiliser 16 équipes africaines qui se sont affrontées lors de la phase de qualification qui a eu lieu au Mohawk Sports Park, la veille de la finale», se réjouit Loan Nguyen, agente de promotion et sensibilisation de la CFA Hamilton et London.

L’autre montée en puissance est d’ordre qualitatif. En effet, selon l’organisation, cette édition s’est bonifiée au niveau de la logistique et du niveau de jeu.

Coupe d'Afrique des nations Hamilton 2026.
Loan Nguyen. Photo: courtoisie

Des arbitres officiels

Si preuve en faut, tous les matchs de la Coupe d’Afrique des nations ont été arbitrés par des arbitres officiels, ceux de touche compris, soit une première dans l’histoire de cette compétition.

«Cette année, tous les arbitres sont des arbitres officiels de la ligue de l’Ontario, contrairement à la précédente édition où on avait des arbitres amateurs membres de la communauté», atteste Ghayt El El Gouach.

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Coupe d'Afrique des nations Hamilton.
L’équipe de la Sierra Leone s’est inclinée 2-0 face Nigeria en finale. Photo: Soufiane Chakkouche, l-express.ca
Coupe d'Afrique des nations Hamilton.
Une centaine de spectateurs ont assisté à la finale au stade de Hamilton. Photo: Soufiane Chakkouche, l-express.ca

Les politiciens s’y mêlent

Par ailleurs, quelques personnalités politiques de la ville ont jugé bon d’être présent à cette finale, à l’image de Peter Werhun, candidat au poste de conseiller municipal du quartier 6 pour l’élection municipale à Hamilton du 26 octobre.

«Je ne suis pas ici dans l’objectif de promouvoir ma candidature, mais je suis ici pour célébrer cette union entre les deux communautés et soutenir la communauté francophone vibrante d’Hamilton, car je pense qu’on a davantage besoin de soutenir et célébrer la culture francophone», justifie ce dernier.

Peter Werhun
Peter Werhun. Photo: Soufiane Chakkouche, l-express.ca

Voilà qui n’est pas pour déplaire au directeur du Centre francophone d’Hamilton: «Nos activités ne sont pas à caractère politique, mais c’est une manière aussi pour eux de savoir qu’il y a des activités en français qui se font et que nous existons, et c’est aussi ce qu’on veut montrer, parce qu’on a quand même une forte communauté francophone à Hamilton.»

Quant à savoir si la collaboration de la CFA Hamilton et l’ACYSN va s’installer dans la durée s’agissant de cette compétition, tout porte à croire que oui, car, selon les responsables de l’organisme francophone, les premiers retours et les impressions recueillies sont «plus que favorables».

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