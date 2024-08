Trois nouvelles communautés francophones accueillantes en Ontario

Chaque communauté a été sélectionnée «sur la base de son potentiel à devenir une communauté francophone plus accueillante et inclusive: elle possède une population francophone et met en place un environnement où les nouveaux arrivants d’expression française au Canada ont le sentiment que leur identité est valorisée et où ils se sentent intégrés à la communauté d’accueil».

«Le Canada redouble d’efforts pour accueillir de nouveaux arrivants d’expression française qui enrichiront le tissu linguistique, social, culturel et économique des communautés francophones en situation minoritaire», indique le ministre Marc Miller.

Étudiants étrangers

Celui-ci vient par ailleurs de faire sauter le plafond des étudiants étrangers dans les communautés francophones en situation minoritaire.

«Le Canada reconnaît que d’importants bassins d’étudiants étrangers d’expression française existent en Afrique, au Moyen-Orient et dans les Amériques, et que les taux d’approbation de permis d’études dans ces régions ont été faibles dans le passé», explique-t-il.