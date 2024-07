Quel bilan pour les communautés francophones accueillantes?

«Des fois on se demande ce qu’on fait, et des fois on est fiers de ce qu’on fait, mais je pense qu’en tout et partout, ça a beaucoup plus de positif qu’on pense», partage de son côté David Lapierre.

Même s’il avoue que le RIF s’est posé de nombreuses questions quant à l’avenir de l’initiative, «il y a un momentum à garder». Pour lui, un bilan ne se résume pas qu’à des chiffres.

Julie Cayouette abonde dans le même sens. «Ce qu’on a, c’est des choses qualifiables, mais pas quantifiables. [C’est] le simple fait qu’un nouvel arrivant qui vient juste ce soir prendre un café se sente chez lui.»

Après l’étape pilote, le temps est à la concrétisation, pense-t-elle. «La première version de la CFA, ça a été un petit peu “Ok, on va le mettre là, là, là, là, là, voici les fonds, voici ce que vous allez faire”. Tandis que là, c’est comme “Ok, on l’a fait, maintenant, ce qu’on voudrait faire, c’est ça”.»