55 ans à faire vibrer la francophonie à Hamilton

Une soirée sous le signe de la fierté

CFH Hamilton 55e anniversaire
Au Gasworks, tout en plumes et en lumières pour le 55e anniversaire du Centre francophone de Hamilton. Sur scène: le président Baba Diop. Photos: Nathalie Dufour Séguin, l-express.ca
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Publié 11/11/2026 par Nathalie Dufour Séguin

Ce dimanche 8 novembre, plus d’une centaine de personnes se sont retrouvées au Gasworks pour souligner le 55e anniversaire du Centre francophone de Hamilton (CFH) dans une ambiance à la fois festive et empreinte de reconnaissance.

Pour le président du CFH, Baba Diop, ces 55 années représentent bien plus qu’un anniversaire. Elles témoignent d’un engagement collectif qui a traversé les générations. Dans son allocution, il a rendu hommage aux femmes et aux hommes qui ont posé les premières pierres de l’organisme, rappelant leur vision d’une francophonie «soutenue, respectée et inclusive».

Animée par Stéphane Guertin, la soirée a été ponctuée de moments d’humour et de cirque, d’un spectacle musical de Céleste Lévis accompagnée de ses musiciens, et d’un hommage aux ambassadrices et ambassadeurs de la francophonie. Brian St-Pierre a chanté Mon beau drapeau.

Un panel réunissant des figures marquantes de la communauté a également permis de replonger dans l’histoire du Centre et de mesurer le chemin parcouru.

CFH Hamilton 55e anniversaire
Les panélistes Marie-France Lefort, Marcel Lévesque et Anika Kuhnert, avec l’animateur Stéphane Guertin.
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Céleste Lévis, Marc-Antoine Joly et leur batteur.

Une histoire construite par la communauté

Les échanges entre les panélistes Anika Kuhnert, présidente sortante du CFH, Marie-France Lefort, ancienne présidente et responsable du club d’écriture, ainsi que Marcel Lévesque, conseiller scolaire sortant du Conseil scolaire catholique MonAvenir, ont rappelé l’évolution de la francophonie locale.

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Arrivé à Hamilton vers 1966, Marcel Lévesque a évoqué une époque où les occasions de rassemblement en français étaient plutôt limitées. «Il n’y avait pas grand-chose qui se passait dans la communauté. Les activités se déroulaient surtout autour de la paroisse», a-t-il raconté.

Le développement des institutions et des organismes francophones allait progressivement changer le visage de la communauté.

Pour Marie-France Lefort, le Centre a toujours été davantage qu’un organisme qui organise des événements. C’est aussi un lieu où les idées peuvent prendre forme. Elle cite notamment le club d’écriture, une initiative bénévole qui rassemble des personnes ayant le français comme langue maternelle ou langue d’adoption.

«C’est aussi ça, la beauté d’un centre francophone: on peut arriver avec un projet, même un peu fou, et trouver un endroit où il peut se réaliser.»

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L’animateur, comédien et humoriste Stéphane Guertin est aussi acrobate à ses heures.
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Corinne, acrobate de lollipop lyra.

Une programmation bien au-delà de la FrancoFEST

Si la FrancoFEST, qui rassemble près de 7 000 personnes chaque année selon Baba Diop, demeure l’événement phare du CFH, les activités ne se limitent pas à ce rendez-vous estival.

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Le directeur général Lanciné Koulibaly explique que l’organisme propose cinq à six spectacles destinés au grand public chaque année, en plus de plusieurs rendez-vous culturels. La programmation comprend notamment des projections de films francophones au cinéma Westdale, des Apéros Franco au Gasworks, ainsi que de nouvelles soirées artistiques proposant des ateliers de danse et des initiations au théâtre.

Une attention particulière est également accordée à la découverte de la culture canadienne-française. Lanciné Koulibaly souhaite notamment profiter du mois de novembre pour présenter chaque année un spectacle qui met en valeur la culture d’ici.

«On présente souvent aux gens d’ici les cultures venues d’ailleurs, mais on oublie parfois de faire découvrir aux nouveaux arrivants la culture d’ici», explique-t-il. Une approche qui vise à favoriser les échanges et à faire découvrir les différentes facettes de la francophonie canadienne.

FrancoFEST
À la FrancoFEST de Hamilton en juin. Photo: Cyprian Estrada
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Le spectacle Mourir de trop gueuler, de la compagnie Créations In Vivo, présenté en mai au CFH. Photo: archives CFH

Le rêve d’un véritable lieu culturel

Le Gasworks est devenu un partenaire important pour plusieurs activités du CFH. La salle offre des installations techniques intégrées et des tarifs communautaires, ce qui facilite la tenue des événements. Toutefois, l’espace demeure limité.

«Nous faisons beaucoup d’événements au Gasworks parce que c’est un lieu qui rassemble tout, mais nous n’avons pas de centre culturel à nous», déplore le directeur général. L’accès à une salle permanente figure d’ailleurs parmi ses objectifs à long terme, particulièrement pour accueillir des spectacles d’envergure.

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Un souhait partagé par Anika Kuhnert, qui imagine un espace consacré à la vie francophone, au-delà des milieux scolaires et professionnels. Un endroit où les jeunes pourraient se retrouver, prendre un café, regarder un film, jouer à des jeux ou simplement développer des liens avec d’autres francophones.

balafon
À l’occasion du Mois de l’histoire des noirs dans une école de Hamilton: démonstration d’un instrument de musique, le balafon, par les artistes Luck Bambara et Adama Daou. Photo: archives CFH
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Le DG du CFH, Lanciné Koulibaly.

Donner davantage de place à la jeunesse

Le renouvellement des générations représente un autre défi important. Pour Lanciné Koulibaly, il ne suffit pas d’organiser des activités pour les jeunes: il faut aussi leur donner la parole et les associer aux décisions.

Chaque mois de mars, le CFH organise ainsi un forum jeunesse afin de recueillir leurs idées et de mieux comprendre leurs attentes. Cette démarche a notamment contribué à la création d’un studio francophone des arts, où les jeunes peuvent apprendre à jouer d’un instrument et suivre gratuitement des leçons de musique.

La dimension sportive n’est pas oubliée. Grâce à un financement de la Ville de Hamilton et à une collaboration avec EYUA Synergie, le CFH participe au projet L’espoir d’équipe en français, qui permet de prendre part à des activités communautaires comme le soccer, le volleyball et les randonnées.

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Des membres du CFH en randonnée dans la nature. Photo: archives CFH
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La gâteau d’anniversaire du CFH.

Un avenir à imaginer ensemble

Pour Anika Kuhnert, le Centre joue un rôle essentiel dans la création de liens entre les francophones, particulièrement ceux qui cherchent à retrouver leur place dans la communauté. «C’est ici qu’on trouve son monde francophone. Le Centre crée des occasions de rencontre et permet de s’intégrer de plus en plus à la communauté», a-t-elle expliqué.

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Marie-France Lefort partage cette vision optimiste. Selon elle, les possibilités sont nombreuses, notamment avec le développement des infrastructures scolaires et l’implication grandissante des différentes communautés. «Le Centre francophone est le cœur battant de tout ça. Il faut rêver et continuer d’y croire», a-t-elle lancé.

Cette volonté de regarder vers l’avenir rejoint celle de Lanciné Koulibaly, qui voit dans la participation de plus d’une centaine de personnes à cette soirée un signe encourageant pour la francophonie locale. «Je ressens beaucoup de fierté et de reconnaissance envers ceux qui ont bâti tout cela. Nous voulons être à la hauteur de cet héritage, tout en apportant notre propre contribution.»

Après 55 ans d’histoire, le Centre francophone de Hamilton entend donc poursuivre sa mission: rassembler, faire rayonner la culture francophone et créer des occasions pour que chaque génération puisse y trouver sa place.

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