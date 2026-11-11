55 ans à faire vibrer la francophonie à Hamilton

Ce dimanche 8 novembre, plus d’une centaine de personnes se sont retrouvées au Gasworks pour souligner le 55e anniversaire du Centre francophone de Hamilton (CFH) dans une ambiance à la fois festive et empreinte de reconnaissance.

Pour le président du CFH, Baba Diop, ces 55 années représentent bien plus qu’un anniversaire. Elles témoignent d’un engagement collectif qui a traversé les générations. Dans son allocution, il a rendu hommage aux femmes et aux hommes qui ont posé les premières pierres de l’organisme, rappelant leur vision d’une francophonie «soutenue, respectée et inclusive».

Animée par Stéphane Guertin, la soirée a été ponctuée de moments d’humour et de cirque, d’un spectacle musical de Céleste Lévis accompagnée de ses musiciens, et d’un hommage aux ambassadrices et ambassadeurs de la francophonie. Brian St-Pierre a chanté Mon beau drapeau.

Un panel réunissant des figures marquantes de la communauté a également permis de replonger dans l’histoire du Centre et de mesurer le chemin parcouru.

Une histoire construite par la communauté

Les échanges entre les panélistes Anika Kuhnert, présidente sortante du CFH, Marie-France Lefort, ancienne présidente et responsable du club d’écriture, ainsi que Marcel Lévesque, conseiller scolaire sortant du Conseil scolaire catholique MonAvenir, ont rappelé l’évolution de la francophonie locale.