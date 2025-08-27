IA : une fausse solution à l’épidémie de solitude

solitude
Pour les très nombreuses personnes qui souffrent de solitude, l'intelligence artificielle ne remplace pas les vrais amis. Photo: iStock.com/Jorm Sangsorn
Partagez
Tweetez
Envoyez

Publié 27/08/2025 par Julien Cayouette

Devant les enjeux de santé mentale qui touchent de plus en plus de personnes sans que l’accès aux professionnels s’améliore, les robots conversationnels semblent offrir un remède presque magique contre la solitude. Mais comme au cinéma, il y a toujours un prix à payer pour la magie.

On peut débattre de la pertinence du terme «épidémie» dans les circonstances, mais on ne peut ignorer que beaucoup de personnes – de tous les âges – souffrent de solitude.

Selon Statistique Canada, à la fin de l’année 2024, 13,4% des personnes déclaraient se sentir seules presque tout le temps; 36,9% parfois seules. Des chiffres très similaires à ceux de la fin de l’année 2021, au cœur de la pandémie de covid.

solitude
La moitié de la population se sent parfois ou souvent seule.

Un nouvel ami

Les géants derrière les outils de génération de textes – ou les outils d’intelligence artificielle (IA), si vous préférez – ont flairé la belle affaire et arrivent en sauveurs avec une solution à ce problème sociétal.

Des thérapeutes sont accessibles instantanément à partir de votre clavier ou de votre micro. Le fondateur de Meta, Mark Zuckerberg, veut même que l’IA s’insère dans votre fil Facebook, comme un nouvel ami que vous n’avez jamais rencontré.

Publicité

Les besoins sont tellement grands qu’il est difficile de ne pas voir la panacée dans cette solution fourre-tout. Et elle a certains mérites. Il y a des personnes qui bénéficient de l’appui psychologique fourni par une simple conversation où elles se sentent écoutées et soutenues.

Mais comme d’habitude, les promoteurs de ces remèdes miracles ne vous indiquent pas les contre-indications.

Les effets néfastes de la solitude

La solitude n’est pas considérée comme un problème de santé mentale, mais elle a des effets négatifs sur celle-ci qui sont connus.

Une personne seule court davantage de risques de se retrouver avec des troubles de dépendance, de comportements antisociaux ou de dépression. Chez les personnes âgées, on a observé une augmentation du risque de démence.

solitude
La solitude peut causer des troubles de dépendance, de comportements antisociaux ou de dépression. Photo: iStock.com/charinporn thayot

De mauvais conseillers

Les générateurs de textes et les robots conversationnels ont tendance à offrir des réponses qui feront plaisir à la personne qui les interroge. Ils peuvent également se tromper et inventer des solutions inefficaces.

Publicité

Du point de vue de la santé mentale, ces suggestions peuvent même être dangereuses.

Récemment, un homme de 60 ans s’est retrouvé à l’hôpital, victime d’un empoisonnement au bromure. ChatGPT lui avait suggéré de remplacer le sel (ou sodium) dans son alimentation par du bromure de sodium – plus proche parent des nettoyants que du sel de table.

Dans un autre cas, un homme de 76 ans a répondu à l’invitation d’une interlocutrice virtuelle – donc un robot conversationnel – qui lui avait donné rendez-vous à une adresse fictive. Il s’est blessé en chemin et est décédé, selon Reuters.

Les machines manquent d’empathie

Ces cas extrêmes ne sont pas la norme, mais ils illustrent le manque d’empathie réelle de ces machines et les risques encore largement inconnus lorsqu’elles sont utilisées pour jouer avec les émotions humaines.

Les psychologues ne nient pas leur utilité, mais font plusieurs mises en garde.

Publicité

Les journalistes Kashmeer Hill et Dylan Freedman ont montré que la tendance à flatter dans le sens du poil pousse des outils d’IA à renforcer les affirmations faites par l’internaute, peu importe leur niveau de véracité.

À noter: l’équipe d’OpenAI a tenté d’éliminer cette tendance de ChatGPT avec le lancement de la version 5. Elle a été confrontée à une vague de messages comparant ce changement à un deuil ou à une peine d’amour. Elle a en partie fait marche arrière.

solitude
Des personnes âgées, souvent seules, se tournent vers les robots conversationnels. Photo: iStock.com/Ridofranz

Les profits de la solitude

Si des internautes sont si attachés à un outil de génération de texte, c’est parce que le besoin de connexion est là et bien réel. Il ne faut pas minimiser cette partie de l’équation.

Par contre, un réseau social en ligne qui offre une solution à l’isolement social est la définition même d’un paradoxe.

Le modèle d’affaire des réseaux sociaux, rappelons-le, consiste à nous garder captifs. Mark Zuckerberg veut que nous restions sur Instagram le plus longtemps possible – loin des interactions en personne. Offrir des amitiés virtuelles n’est qu’une façon d’isoler davantage une personne seule.

Publicité

Bien qu’il existe bien sûr des communautés accueillantes sur Internet, tout ce qui est offert en ligne n’est pas nécessairement bon pour tout le monde.

Des études publiées dans les revues Group Processing and Intergroup Relations en 2020, Sage Journal en 2021 et Political Psychology en 2022 arrivent à des conclusions similaires: la solitude et l’exclusion sociale font partie des principaux facteurs menant à l’adoption de points de vue extrémistes.

Une véritable solution

La solution ultime se trouve dans l’vrai monde.

Côtoyer davantage de gens en personne permet de développer davantage ses habiletés sociales, son empathie, sa capacité à socialiser et à entretenir des conversations sans en arriver aux injures.

Une personne âgée qui s’ennuie dans une maison de retraite a davantage besoin d’un humain pour l’écouter, discuter ou jouer aux cartes avec elle que d’une machine qui se fait l’écho de ses pensées.

Publicité

Faites du bénévolat. Participez aux activités de la francophonie. Inscrivez-vous à des cours. Vous pourriez aussi y rencontrer de nouveaux amis qui vous veulent du bien.

Auteurs

Partagez
Tweetez
Envoyez

Ne manquez pas!

Publicité

Pour la meilleur expérience sur ce site, veuillez activer Javascript dans votre navigateur