IA : une fausse solution à l’épidémie de solitude

Devant les enjeux de santé mentale qui touchent de plus en plus de personnes sans que l’accès aux professionnels s’améliore, les robots conversationnels semblent offrir un remède presque magique contre la solitude. Mais comme au cinéma, il y a toujours un prix à payer pour la magie.

On peut débattre de la pertinence du terme «épidémie» dans les circonstances, mais on ne peut ignorer que beaucoup de personnes – de tous les âges – souffrent de solitude.

Selon Statistique Canada, à la fin de l’année 2024, 13,4% des personnes déclaraient se sentir seules presque tout le temps; 36,9% parfois seules. Des chiffres très similaires à ceux de la fin de l’année 2021, au cœur de la pandémie de covid.

Un nouvel ami

Les géants derrière les outils de génération de textes – ou les outils d’intelligence artificielle (IA), si vous préférez – ont flairé la belle affaire et arrivent en sauveurs avec une solution à ce problème sociétal.

Des thérapeutes sont accessibles instantanément à partir de votre clavier ou de votre micro. Le fondateur de Meta, Mark Zuckerberg, veut même que l’IA s’insère dans votre fil Facebook, comme un nouvel ami que vous n’avez jamais rencontré.