Guerres du vin : quand la police de la santé s’invite à l’apéro

L’an dernier, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré la guerre à votre verre de vin. Selon elle, une gorgée de Pinot Noir équivaut à respirer de l’amiante sans masque. Sérieusement?

Depuis, le débat a pris de l’ampleur et la critique s’en prend maintenant à l’organisme rattaché à l’ONU.

L’OMS s’emballe

L’OMS classe désormais le vin dans la même catégorie de danger que le tabac ou les radiations!

La docteure Carina Ferreira-Borges affirme qu’il n’existe «aucun niveau sûr» de consommation d’alcool, pas même une goutte. Traduction: plus de champagne aux mariages, plus de vin au dîner.

La même organisation qui a éradiqué la variole perd ses nerfs devant un verre de Pinot Grigio pris à table? Il y a quelque chose qui cloche.