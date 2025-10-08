Francophonie: l’importance de donner l’exemple

Lors d’une entrevue donnée à l’occasion des célébrations du 50e anniversaire du drapeau franco-ontarien, qui ont eu lieu le 25 septembre dernier, la lieutenante-gouverneure de l’Ontario, Édith Dumont, soulignait l’importance de s’exprimer en français sur la place publique.

En fait, ce n’est pas seulement important: c’est essentiel.

Les Franco-Ontariens, disait Édith Dumont, ont la responsabilité de s’exprimer en français, pour ainsi rappeler haut et fort l’importance de pouvoir utiliser leur langue maternelle.

Parler français dans l’espace public c’est aussi, a-t-elle ajouté, une façon d’honorer le passé et de se souvenir des luttes menées pour protéger notre langue.

Des luttes qui se poursuivent, car il ne faut jamais «tenir pour acquis nos acquis».