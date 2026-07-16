Deux finalistes de L’Express de Toronto aux Prix d’excellence de la presse francophone

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Les 23 journaux membres de Réseau.Presse.
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Publié 16/07/2026 par l-express.ca

L’Express ou l-express.ca, le principal média de langue française de la métropole du pays depuis 50 ans, compte deux finalistes aux Prix d’excellence de la presse francophone.

Le rédacteur en chef François Bergeron est en lice dans la catégorie «article d’ancrage local» pour son reportage sur la fin de l’aventure de la Maison de la francophonie de Toronto.

La collaboratrice Nathalie Prézeau est en nomination pour la «chronique de l’année» suivant sa visite des six nouvelles stations de métro de Toronto.

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Le trophée remis aux lauréats des prix d’excellence de la presse francophone.

Le journal Le Droit, d’Ottawa-Gatineau, domine le palmarès avec six nominations, dont «journal de l’année» et les trois catégories d’excellence générale pour la qualité éditoriale, l’innovation et le rayonnement multiplateforme, ainsi que le modèle d’affaires.

Le Moniteur acadien – le plus vieux journal au pays, qui dessert le Sud-Est du Nouveau-Brunswick – récolte lui aussi six nominations.

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En plus de deux prix de reconnaissance pour l’équipe de son service de nouvelles nationales Francopresse, l’association des 23 journaux francophones hors Québec, Réseau.Presse, décernera 14 prix à son gala du 13 octobre à Ottawa.

Cette soirée réunira les membres du réseau, les partenaires et les acteurs clés de la presse francophone en situation minoritaire.

Cette année, 160 candidatures ont été soumises et évaluées par un jury composé de 28 personnes issues des milieux du journalisme, des communications, du graphisme, du numérique et du développement médiatique.

«Derrière chaque candidature, il y a une histoire, une équipe et un engagement profond envers l’information de proximité», souligne Maryne Dumaine, présidente du conseil d’administration de Réseau.Presse.

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