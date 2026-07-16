Deux finalistes de L’Express de Toronto aux Prix d’excellence de la presse francophone

L’Express ou l-express.ca, le principal média de langue française de la métropole du pays depuis 50 ans, compte deux finalistes aux Prix d’excellence de la presse francophone.

Le rédacteur en chef François Bergeron est en lice dans la catégorie «article d’ancrage local» pour son reportage sur la fin de l’aventure de la Maison de la francophonie de Toronto.

La collaboratrice Nathalie Prézeau est en nomination pour la «chronique de l’année» suivant sa visite des six nouvelles stations de métro de Toronto.

Le journal Le Droit, d’Ottawa-Gatineau, domine le palmarès avec six nominations, dont «journal de l’année» et les trois catégories d’excellence générale pour la qualité éditoriale, l’innovation et le rayonnement multiplateforme, ainsi que le modèle d’affaires.

Le Moniteur acadien – le plus vieux journal au pays, qui dessert le Sud-Est du Nouveau-Brunswick – récolte lui aussi six nominations.